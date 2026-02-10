الداخلية تكشف حقيقة ابتزاز شخص لفتيات بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله القائم على النشر قيام أحد الأشخاص بإبتزاز الفتيات وتهديدهن بنشر صور وفيديوهات خاصة بهن تحصل عليها من هواتفهم المحمولة والتشهير بهن بالإسكندرية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 يناير الماضى تبلغ من السيدة "المجنى عليها" الظاهرة بالصورة (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرقى) بتضررها من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة) لقيامه بالتعدى على نجلها بالسب عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى ونشر منشور على إحدى الصفحات مفاده وفاة نجلها "على خلاف الحقيقة" للإساءة له ، وقيام المذكور بإنشاء صفحة بإسمها وصورتها ومدون عليها رقم هاتفها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعى ونشره صور خاصة لها ومدون أسفلها عبارات سب وتشهير .

أمكن ضبط المشكو فى حقه فى حينه .. وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهته نفى قيامه بإدارة صفحة بإسم الشاكية وأقر بنشره منشور على إحدى الصفحات مفاده وفاة نجلها "على خلاف الحقيقة" للإساءة إليه لخلافات بينهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





