تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام ليدز يونايتد

فرض فريق ليدز يونايتد التعادل على نظيره تشيلسي بنتيجة 2-2 في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاءالذي أقيم على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

سجل تشيلسي هدف التقدم عن طريق جواو بيدرو مستغلاً تمريرة بينية من كول بالمر، ثم سجل البلوز هدف ثاني عن طريقكول بالمر من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 67 قلص ليدز يونايتد النتيجة عن طريق لوكاس نميشا من ركلة جزاء، فيما سجل نوا أوكافور هدف التعادللصالح ليدز في الدقيقة 37

بهذه النتيجة يرفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، فيما رفع ليدز يونايتد رصيده إلى 30 نقطة فيالمركز الخامس عشر.