إجراء مصري - سعودي رسمي يخص مواسم الحج والعمرة المقبلة

تنظم، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، لأول مرة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، دورة تدريبية مكثفة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لتطوير وتنمية مهارات مشرفي شركات السياحة الدينية المصرية المتخصصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة.

دورة تدريبية للعاملين بشركات السياحة

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجانبين المصري والسعودي، وتفعيلًا للتوصيات الصادرة عن اللجنة التنسيقية المشتركة التي تم تشكيلها بين وزارتي السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة بالمملكة في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، ونتاج الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت مؤخراً بمدن كل من القاهرة، جدة ومكة المكرمة، بهدف تطوير منظومة العمرة والحج السياحي والارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة للمعتمرين وحجاج السياحة المصريين.

افتتحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، فعاليات الدورة التدريبية، بإلقاء كلمة أعربت خلالها عن تقديرها لمشاركة ممثلي وزارة الحج والعمرة بالمملكة في هذه الدورة التدريبية وهو ما يعكس عمق الشراكة والتكامل بين الجانبين لخدمة منظومة الحج السياحي والعمرة، والعمل المشترك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأوضحت أن هذه الدورة التدريبية تمثل خطوة مهمة نحو تنمية وتطوير المهارات المهنية والفنية لمشرفي السياحة الدينية، باعتبارهم أحد الأعمدة الأساسية لنجاح رحلات الحج السياحي والعمرة، لما يقدمونه من جهد في التنظيم والمتابعة والرعاية الميدانية للحجاج والمعتمرين على مدار الرحلة.

وأكدت سامية سامية على أن مشرفي شركات السياحة المصرية يتمتعون بخبرات متراكمة وكفاءات متميزة، وقد أثبتوا على مدار السنوات قدرتهم على تحمل المسئولية وإسهامهم في تقديم تجربة متميزة وآمنة للمعتمرين والحجاج، مشيرة إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي ليس فقط لتعزيز تلك الخبرات بل لمواكبة التطورات التنظيمية والتقنية، وهو ما سينعكس مباشرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأضافت أن وزارة السياحة والآثار تولي اهتماماً كبيراً بالاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشري الموجود بقطاع السياحة والآثار ومن بينهم العاملين بمنظومة السياحة الدينية، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات، مثمنة على دور الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وما يبذلونه من جهود ملموسة وحرص مستمر على دعم وتطوير منظومة السياحة الدينية.

واختتمت الأستاذة سامية سامي كلمتها بتوجيه الشكر إلى وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على تعاونها البناء والمستمر، وكذلك إلى السادة المحاضرين والقائمين على هذا البرنامج التدريبي، وكذلك للحضور كافة من مشرفي شركات السياحة، معربة عن تطلعها لأن تكون هذه الدورة مثمرة وتحقق أهدافها المرجوة، بما يعود إيجاباً على قطاع السياحة الدينية وعلى تجربة حجاج السياحة والمعتمرين.

ومن المقرر أن تستمر الدورة التدريبية على مدار ثلاثة أيام، ويقوم بتقديمها من الجانب السعودي كل من المهندس إياد فضل مدير مركز ترخيص وتطوير والتدريب بقطاع خدمة ضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة السعودية، والدكتورة روان العساف مدربة بالمركز.

وقد شارك في حضور اليوم الأول للدورة التدريبية ما يقرب من 80 من مشرفي شركات السياحة المصرية المتخصصة في تنظيم رحلات الحج السياحي والعمرة.

كما حضر السيد إيهاب بيومي مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على شركات السياحة بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، والمهندس محمد رضا مدير عام السياحة الدينية بالإدارة المركزية، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة المركزية.

ومن جانبه، أعرب المهندس إياد فضل عن سعادته وتشرفه بالمشاركة في هذه الدورة التدريبية، مؤكداً على أن جمهورية مصر العربية تمثل بلدهم الثاني، وأن هناك ارتباطاً وثيقاً يجمع الجانبين المصري والسعودي، كما نقل تحيات الدكتور وزير الحج والعمرة السعودي وقيادات الوزارة، معربين عن تقديرهم الدائم للتعاون المشترك.

وأوضح أن هذه الدورة تأتي في إطار الاهتمام بتعزيز آليات خدمة ورعاية ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين خلال أداء المناسك، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي يقوم به مشرفو شركات السياحة في تقديم تجربة روحانية متميزة، وضمان رحلة آمنة ومرضية، وتقديم الدعم اللازم للحجاج والمعتمرين طوال الرحلة.

وقد تناول التدريب استعراض ومناقشة أساسيات خدمة ضيوف الرحمن من حيث أوجه الرعاية المختلفة سواء الروحية والجسدية والعاطفية والنفسية، ونقاط التفاعل المباشر معهم على مدار الرحلة، والتحديات الشائعة التي قد يوجهونها، وأساسيات فنون الترحاب والتواصل الإنساني مع ضيوف الرحمن، ومعايير نجاح مقدمي خدمات الضيافة، وآليات التعامل مع بعض المواقف والحالات الإنسانية الحساسة بأسلوب مهني، وأساليب إدارة التوتر والانفعال أثناء التعامل منها المرونة والتكيف مع الظروف المتغيرة، وكيفية التعامل مع الشكاوى والاستفسارات، وأساسيات الصحة العامة في بيئة الحج والعمرة، والإجراءات الوقائية الأساسية للحد من أي عدوى أو إجهاد حراراي.

وفي ختام فعاليات اليوم التدريبي، تم تسليم مشرفي شركات السياحة الدينية المشاركين، شهادات اجتياز للدورة التدريبية معتمدة من وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

