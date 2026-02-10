ضبط مديرة شركة سياحة نصبت على راغبى السفر لأداء فريضتى الحج والعمرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المديرة المسئولة عن إحدى شركات السياحة بالقاهرة، لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر لأداء فريضة الحج والعمرة، والاستيلاء على أموالهم.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المديرة المسئولة عن إحدى شركات السياحة “بدون ترخيص”، الكائنة بمنطقة عين شمس بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر لأداء فريضة الحج والعمرة، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير تأشيرات سفر لهم بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطها وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى.

بمواجهتها، أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين استيلاؤها على مليون جنيه من 11 مواطنا من ضحاياها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





