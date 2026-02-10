قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية

الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشؤون الوافدين
الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشؤون الوافدين
إيمان طلعت

أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في بناء الإنسان واستقرار الأوطان، مشددة على أن ما تواجهه الأسرة اليوم من تحديات معاصرة غير مسبوقة يستوجب وقفة وعي ومراجعة شجاعة لحماية هذا الكيان من التفكك والانهيار.

جاء ذلك خلال كلمتها في مؤتمر «الأسرة بين التحديات المعاصرة والمرتكزات الشرعية»، المنعقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتورة أماني محمد هاشم عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق، وبحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين والمتخصصين.

وفي مستهل كلمتها، أعربت مستشار شيخ الأزهر عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر العلمي المهم، الذي يتناول قضية تُعد أصل الأصول في بناء الإنسان، مؤكدة أن الأسرة في التصور الإسلامي موضع السكينة الأولى، ومصنع الأخلاق، والمدرسة التي يتعلم فيها الإنسان معنى الانتماء، وضبط الشهوة، واحترام الآخر، وتحمل المسئولية.

وأضافت أن الواقع المعاصر يشهد هزات متتابعة تتعرض لها الأسرة، انعكست آثارها على القيم والسلوك والهوية ومستقبل الأجيال، مشيرة إلى أن الخلل لم يعد قاصرًا على الشكل، بل امتد إلى المعنى والمضمون، حيث توجد أسر قائمة في الشكل لكنها مفككة في الجوهر، وبيوت عامرة بالأثاث لكنها خاوية من الطمأنينة، وأبناء يعيشون بلا قدوة أو توجيه أو دفء تربوي.

وأوضحت أن أخطر ما يواجه الأسرة اليوم هو اختلال المفاهيم والأدوار والمرجعيات، نتيجة تحديات تتسلل بهدوء لإعادة تعريف الزواج، وتفريغ الأبوة والأمومة من معناهما، والفصل بين الحرية والقيم، وبين الحقوق والواجبات، حتى باتت الأسرة مطالبة بالتكيف مع كل شيء ولو على حساب فطرتها واستقرارها ورسالتها.

وأكدت أن المرتكزات الشرعية تمثل منظومة قيمية حيّة ورؤية متكاملة للإنسان والحياة، تضبط الغريزة، وتوازن بين العاطفة والعقل، وتؤسس لعلاقات تقوم على السكن والمودة والرحمة، مشيرة إلى أن الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي، بل أمانة ومسئولية وتكليف شرعي.

وشددت على أن المرأة كانت ولا تزال الركن الأعمق أثرًا في بناء الأسرة، باعتبارها الأم المربية، والزوجة السكن، والمعلمة الأولى، وصانعة الوجدان، مؤكدة أن المسئولية في حفظ الأسرة مسئولية مشتركة بين الرجل والمرأة، وفق ما قرره النبي ﷺ بقوله: «كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته».

وأشارت إلى الدور التاريخي للأزهر الشريف في رعاية قضايا الأسرة، وحراسة الوسطية، وفتح أبوابه للمرأة علمًا وتأهيلًا، وإعداد العالمات والواعظات والمربيات القادرات على الجمع بين عمق النص وفهم الواقع وحكمة التنزيل.

وحذرت مستشارة شيخ الأزهر من خطورة التعايش مع التحديات دون وعي، مؤكدة أن هناك مخططات واعية تستهدف تفكيك منظومة الأسرة ذاتها، وأن الاستجابة لهذا التفكيك أحيانًا تتم دون شعور عبر التفريط في المراجعة وتأجيل المواجهة واستسهال التنازل.

واختتمت كلمتها بالدعاء أن يكون هذا المؤتمر خطوة جادة في سبيل استقرار الأسرة وصلاح المجتمع، وجرس إنذار قبل فوات الأوان، ونقطة تحول تعيد للأسرة معناها، وللقيم سلطانها، وللأبناء حقهم في بيت آمن ووعي رشيد ومستقبل واعد.

نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشؤون الوافدين الأسرة الأسرة بين التحديات المعاصرة والمرتكزات الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

ترشيحاتنا

محمد صديق

موقع صدى البلد يهنئ الزميل محمد صديق بعضوية نقابة الصحفيين

وضع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة

وزيرا البيئة والإسكان يناقشان تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الجديدة

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس خدمة تثبيت أعضاء جُدد بكنيسة إستانلي

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد