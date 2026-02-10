قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرقام تاريخية في الليجا.. مبابي يواصل كتابة المجد مع ريال مدريد
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمشاركة 100 شاب وفتاة.. الثقافة تطلق الملتقى الـ 24 لأبناء المحافظات الحدودية

الملتقي الثقافي
الملتقي الثقافي
أحمد البهى

انطلقت بقصر ثقافة حاجر العديسات، فعاليات الملتقى الثقافي الرابع والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة الأقصر، حتى منتصف فبراير الجاري، تحت شعار يهمنا الإنسان"، في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي، ورعاية المواهب الشابة.

شهد حفل الافتتاح حضور الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، أحمد يسري، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر" للشباب، ومحمد رجب، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

استهلت الفعاليات بكلمة الدكتورة حنان موسى، رحبت خلالها بالشباب المشاركين، كما نقلت تحيات وزير الثقافة ورئيس الهيئة وتقديرهم لأبناء المحافظات الحدودية، ولأهالي الأقصر، والمدربين، وجميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع الوطني.

وأوضحت أن مشروع "أهل مصر" ليس مجرد ملتقى، بل تجربة حقيقية للتعارف والتقارب بين شباب المحافظات الحدودية، 
الذين هم قادة المستقبل، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية المهارات وصقل القدرات، مستشهدة بقصص نجاح العديد من المشاركين في الدورات السابقة، الذين تمكنوا من تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات متعددة.

واختتمت حديثها، بحث الشباب على التواصل حتى بعد انتهاء فترة الملتقى، والاستمرار في التعلم والعطاء وتحمل المسئولية تجاه الوطن.

من ناحيته، أكد أحمد يسري، أن مشروع أهل مصر للشباب يمثل إيمانا حقيقيا من الدولة بقدرات شبابها، ورسالة واضحة بأن مستقبل مصر يُبنى بسواعد أبنائها.

وأضاف أن الملتقى يتضمن الكثير من الورش والأنشطة، ودعا الشباب إلى الاستفادة القصوى من البرنامج وتبادل الخبرات وتحويل المعرفة إلى واقع عملي يخدم مجتمعاتهم.

بدوره، رحب محمد رجب، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، بالمشاركين، موجها الشكر لوزير الثقافة ورئيس الهيئة على دعمهم المستمر، ومؤكدا اعتزازه بانطلاق فعاليات الملتقى بمحافظة الأقصر، تلك المحافظة  التي تحمل عبق التاريخ والحضارة.

أعقب ذلك لقاء للتعريف بالورش الفنية والحرفية التي يشهدها الملتقى، بمشاركة نخبة من المتدربين المتخصصين، وأشار أيمن السعدني مدرب ورشة الحفر على المرايا، أن الهدف من الورشة تدريب الشباب على تنفيذ قطع ديكورية مميزة، باستخدام أدوات بسيطة ومتاحة وبأقل التكاليف.

وأوضح المهندس نادر حسن أنه يقدم ورشة لتعليم النسيج اليدوي، مع التعريف بكيفية إنتاج قطع فنية متنوعة مثل المفروشات، السجاد، الحقائب، وجرابات الهواتف، وكيفية تسويق المنتجات.

وأشارت الفنانة سهام إسماعيل أن ورشة الكونكريت، تستهدف  تشكيل قطع فنية بأفكار جديدة وخامات بسيطة منخفضة التكلفة، يمكن توظيفها كهدايا أو البدء في مشروع صغير.

واستعرضت المدربة نهى الكاشف تفاصيل ورشة الحلي، والتي تشمل كيفية اختيار الأحجار المناسبة، وتحديد الخامات وأسس تسعير المنتجات، مؤكدة أن الذوق الفني وطريقة توظيف الأحجار هما سر تميز القطعة.

وعرفت الفنانة نسرين مجدي أن ورشة الجلود تشمل التعريف بمراحل تصميم وتنفيذ المنتجات الجلدية، بدءا من تجهيز الجلد وقصه وتجميعه، واختيار البطانة والسوست، وصولا إلى إنتاج حافظات نقود وحقائب بإضافات جمالية مبتكرة.

وعرفت الفنانة مها محب أن ورشة الديكوباج، تشمل التعريف بأساسيات هذا الفن البسيط، وكيفية تجديد القطع المنزلية وتحويلها إلى أعمال فنية.

وقدمت الدكتورة أميمة رشاد شروحات حول ورشة الرسم على الخزف، مع التعريف بطبيعة خامة الخزف اليدوية، وأنواع الألوان المخصصة للرسم عليها.

بدوره، أوضح الفنان جلال عبد الخالق أن ورشة الحفر على جوهر الصدف، تشهد عمل تصميمات لموضوعات مستلهمة من التراث النوبي، حيث العادات والتقاليد، الموسيقى، والنيل، وغيرها من العناصر التي تعكس ثراء الثقافة النوبية.

وكشف الفنان يوسف جلال أن ورشة تشكيل الأشجار بالأسلاك المطعمة بالأحجار، تتضمن التعريف بأنواع الأحجار الكريمة، والفارق بين الموروث الشعبي والتفسير العلمي لها، إلى جانب تدريبات عملية.

وأشار الفنان وائل عوض أن ورشة الموسيقى والغناء، تركز على تقديم نماذج من الفلكلور المصري، والتدريب على الإيقاع والتعريف بالمقامات الموسيقية.

وقال الدكتور محمد ربيع إن ورشة الرسوم المتحركة تتناول مراحل تنفيذ فيلم تحريك، بدءا من تصميم الشخصيات وحتى إنتاج فيلم رسوم متحركة.

وأوضح المخرج محمود النجار أن ورشة المسرح تعتمد على اختيار إحدى المشكلات أو التحديات التي يطرحها المشاركون، وتحويلها إلى معالجة مسرحية تعبر عن رؤيتهم.

واختتم اللقاء بحديث للدكتور محمد إسماعيل أشار خلاله أن ورشة التصوير الفوتوغرافي، تشمل تدريبات عملية وجانب نظري للتعريف بقواعد التصوير وأبرز الأخطاء الشائعة، إلى جانب تعليم أساسيات الفوتوشوب، وتصحيح الألوان، والإضاءة، على أن تُختار أفضل الصور لإنتاج فيلم وثائقي.

يقام الملتقى من خلال الإدارة العامة للشباب والعمال، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويشهد مشاركة 100 شاب وفتاة من مختلف المحافظات الحدودية، تضم شمال سيناء وجنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، ومطروح، وأسوان إلى جانب مشاركة شباب المحافظة المضيفة.

كما يشمل البرنامج محاضرات تثقيفية وتوعوية تقدمها الدكتورة هالة السيد، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، منها: مهارات الاتصال والعرض الفعال، وبناء العلامة الشخصية والتجارية، والتفكير النقدي وتحليل المحتوى الإعلامي، إضافة إلى أساسيات التسويق الرقمي في ظل التحول التكنولوجي والعالم الرقمي.

ويتضمن الملتقى تنظيم دوري ثقافي بين شباب المحافظات المشاركة، وآخر رياضي لتعزيز روح المنافسة والعمل الجماعي، إلى جانب أنشطة ترفيهية وجولات ميدانية لعدد من المزارات السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر.

ويأتي الملتقى ضمن مشروع "أهل مصر" في إطار البرنامج الرئاسي المعني بأبناء المحافظات الحدودية، تأكيدا لدور الثقافة في بناء الإنسان، وتحقيق العدالة الثقافية، ودعم طاقات الشباب الإبداعية.

فعاليات الملتقى الثقافي الرابع والعشرين لشباب المحافظات الحدودية مشروع أهل مصر رعاية الدكتور أحمد فؤاد وزير الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

ترشيحاتنا

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

تغييرات واسعة.. مصطفى بكري يكشف ملامح التعديل الوزاري الجديدة

مخالفات المرور

لتجنب غرامات التأخير .. كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وسدادها بالفيزا

الكلاب الضاله

بيهجموا علينا .. أهالي العجوزة يشتكون من تجمعات الكلاب بالشوارع

بالصور

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد