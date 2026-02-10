بمشاركة 100 شاب وفتاة.. الثقافة تطلق الملتقى الـ 24 لأبناء المحافظات الحدودية

انطلقت بقصر ثقافة حاجر العديسات، فعاليات الملتقى الثقافي الرابع والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة الأقصر، حتى منتصف فبراير الجاري، تحت شعار يهمنا الإنسان"، في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي، ورعاية المواهب الشابة.

شهد حفل الافتتاح حضور الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، أحمد يسري، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والمدير التنفيذي لمشروع "أهل مصر" للشباب، ومحمد رجب، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

استهلت الفعاليات بكلمة الدكتورة حنان موسى، رحبت خلالها بالشباب المشاركين، كما نقلت تحيات وزير الثقافة ورئيس الهيئة وتقديرهم لأبناء المحافظات الحدودية، ولأهالي الأقصر، والمدربين، وجميع القائمين على تنفيذ هذا المشروع الوطني.

وأوضحت أن مشروع "أهل مصر" ليس مجرد ملتقى، بل تجربة حقيقية للتعارف والتقارب بين شباب المحافظات الحدودية،

الذين هم قادة المستقبل، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية المهارات وصقل القدرات، مستشهدة بقصص نجاح العديد من المشاركين في الدورات السابقة، الذين تمكنوا من تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات متعددة.

واختتمت حديثها، بحث الشباب على التواصل حتى بعد انتهاء فترة الملتقى، والاستمرار في التعلم والعطاء وتحمل المسئولية تجاه الوطن.

من ناحيته، أكد أحمد يسري، أن مشروع أهل مصر للشباب يمثل إيمانا حقيقيا من الدولة بقدرات شبابها، ورسالة واضحة بأن مستقبل مصر يُبنى بسواعد أبنائها.

وأضاف أن الملتقى يتضمن الكثير من الورش والأنشطة، ودعا الشباب إلى الاستفادة القصوى من البرنامج وتبادل الخبرات وتحويل المعرفة إلى واقع عملي يخدم مجتمعاتهم.

بدوره، رحب محمد رجب، مدير عام فرع ثقافة الأقصر، بالمشاركين، موجها الشكر لوزير الثقافة ورئيس الهيئة على دعمهم المستمر، ومؤكدا اعتزازه بانطلاق فعاليات الملتقى بمحافظة الأقصر، تلك المحافظة التي تحمل عبق التاريخ والحضارة.

أعقب ذلك لقاء للتعريف بالورش الفنية والحرفية التي يشهدها الملتقى، بمشاركة نخبة من المتدربين المتخصصين، وأشار أيمن السعدني مدرب ورشة الحفر على المرايا، أن الهدف من الورشة تدريب الشباب على تنفيذ قطع ديكورية مميزة، باستخدام أدوات بسيطة ومتاحة وبأقل التكاليف.

وأوضح المهندس نادر حسن أنه يقدم ورشة لتعليم النسيج اليدوي، مع التعريف بكيفية إنتاج قطع فنية متنوعة مثل المفروشات، السجاد، الحقائب، وجرابات الهواتف، وكيفية تسويق المنتجات.

وأشارت الفنانة سهام إسماعيل أن ورشة الكونكريت، تستهدف تشكيل قطع فنية بأفكار جديدة وخامات بسيطة منخفضة التكلفة، يمكن توظيفها كهدايا أو البدء في مشروع صغير.

واستعرضت المدربة نهى الكاشف تفاصيل ورشة الحلي، والتي تشمل كيفية اختيار الأحجار المناسبة، وتحديد الخامات وأسس تسعير المنتجات، مؤكدة أن الذوق الفني وطريقة توظيف الأحجار هما سر تميز القطعة.

وعرفت الفنانة نسرين مجدي أن ورشة الجلود تشمل التعريف بمراحل تصميم وتنفيذ المنتجات الجلدية، بدءا من تجهيز الجلد وقصه وتجميعه، واختيار البطانة والسوست، وصولا إلى إنتاج حافظات نقود وحقائب بإضافات جمالية مبتكرة.

وعرفت الفنانة مها محب أن ورشة الديكوباج، تشمل التعريف بأساسيات هذا الفن البسيط، وكيفية تجديد القطع المنزلية وتحويلها إلى أعمال فنية.

وقدمت الدكتورة أميمة رشاد شروحات حول ورشة الرسم على الخزف، مع التعريف بطبيعة خامة الخزف اليدوية، وأنواع الألوان المخصصة للرسم عليها.

بدوره، أوضح الفنان جلال عبد الخالق أن ورشة الحفر على جوهر الصدف، تشهد عمل تصميمات لموضوعات مستلهمة من التراث النوبي، حيث العادات والتقاليد، الموسيقى، والنيل، وغيرها من العناصر التي تعكس ثراء الثقافة النوبية.

وكشف الفنان يوسف جلال أن ورشة تشكيل الأشجار بالأسلاك المطعمة بالأحجار، تتضمن التعريف بأنواع الأحجار الكريمة، والفارق بين الموروث الشعبي والتفسير العلمي لها، إلى جانب تدريبات عملية.

وأشار الفنان وائل عوض أن ورشة الموسيقى والغناء، تركز على تقديم نماذج من الفلكلور المصري، والتدريب على الإيقاع والتعريف بالمقامات الموسيقية.

وقال الدكتور محمد ربيع إن ورشة الرسوم المتحركة تتناول مراحل تنفيذ فيلم تحريك، بدءا من تصميم الشخصيات وحتى إنتاج فيلم رسوم متحركة.

وأوضح المخرج محمود النجار أن ورشة المسرح تعتمد على اختيار إحدى المشكلات أو التحديات التي يطرحها المشاركون، وتحويلها إلى معالجة مسرحية تعبر عن رؤيتهم.

واختتم اللقاء بحديث للدكتور محمد إسماعيل أشار خلاله أن ورشة التصوير الفوتوغرافي، تشمل تدريبات عملية وجانب نظري للتعريف بقواعد التصوير وأبرز الأخطاء الشائعة، إلى جانب تعليم أساسيات الفوتوشوب، وتصحيح الألوان، والإضاءة، على أن تُختار أفضل الصور لإنتاج فيلم وثائقي.

يقام الملتقى من خلال الإدارة العامة للشباب والعمال، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ويشهد مشاركة 100 شاب وفتاة من مختلف المحافظات الحدودية، تضم شمال سيناء وجنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، ومطروح، وأسوان إلى جانب مشاركة شباب المحافظة المضيفة.

كما يشمل البرنامج محاضرات تثقيفية وتوعوية تقدمها الدكتورة هالة السيد، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، منها: مهارات الاتصال والعرض الفعال، وبناء العلامة الشخصية والتجارية، والتفكير النقدي وتحليل المحتوى الإعلامي، إضافة إلى أساسيات التسويق الرقمي في ظل التحول التكنولوجي والعالم الرقمي.

ويتضمن الملتقى تنظيم دوري ثقافي بين شباب المحافظات المشاركة، وآخر رياضي لتعزيز روح المنافسة والعمل الجماعي، إلى جانب أنشطة ترفيهية وجولات ميدانية لعدد من المزارات السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر.

ويأتي الملتقى ضمن مشروع "أهل مصر" في إطار البرنامج الرئاسي المعني بأبناء المحافظات الحدودية، تأكيدا لدور الثقافة في بناء الإنسان، وتحقيق العدالة الثقافية، ودعم طاقات الشباب الإبداعية.