قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شريكة "ملياردير الجنس" تساوم ترامب بطلب العفو عنها
مفتي الجمهورية: الفضاء الرقمي سلاح ذو حدين ولا بد من التعامل معه برشد ووعي
حوادث دامية بالإسماعيلية والدقهلية.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 29 آخرين في انقلاب ميكروباص وسيارة ربع نقل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: التعديل الوزاري خطوة لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التنمية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص التعديل الوزاري المرتقب، خطوة تعكس حرص القيادة على تقييم الأداء الحكومي وتطويره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح مجدي أن التعديل الوزاري يستهدف تعزيز قدرات الحكومة على مواجهة التحديات الراهنة، مع التركيز على محاور رئيسية تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، إلى جانب ملفات المجتمع وبناء الإنسان.

وشدد على أن تكليف الحكومة الجديدة بمهام إضافية يعكس رؤية استراتيجية واضحة للرئيس السيسي، تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز مسار التنمية الشاملة، وضمان قدرة الدولة على الاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين والتحديات الإقليمية والدولية.

ولفت إلى ن التعديل الوزاري ليس مجرد تغيير في الأسماء، بل خطوة حاسمة لتقوية الأداء الحكومي، وتقديم حلول عملية ومؤثرة تعكس سرعة التنفيذ وكفاءة الدولة في إدارة الملفات الوطنية.

التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد التعديل الوزاري 2025 البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

ترشيحاتنا

هاري كين

الأندية السعودية تدخل سباق التعاقد مع هاري كين قبل الصيف

أرني سلوت مدرب ليفربول

سلوت يعترف: أعيش مع ليفربول أسوأ مواسمي في مسيرتي

شوبير

شوبير: ضم محمد وهبي مساعدًا للركراكي قد يفتح باب الأزمات

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد