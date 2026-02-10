نائب: التعديل الوزاري خطوة لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التنمية

أكد إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص التعديل الوزاري المرتقب، خطوة تعكس حرص القيادة على تقييم الأداء الحكومي وتطويره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأوضح مجدي أن التعديل الوزاري يستهدف تعزيز قدرات الحكومة على مواجهة التحديات الراهنة، مع التركيز على محاور رئيسية تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية والإنتاج والطاقة، والأمن الغذائي، إلى جانب ملفات المجتمع وبناء الإنسان.

وشدد على أن تكليف الحكومة الجديدة بمهام إضافية يعكس رؤية استراتيجية واضحة للرئيس السيسي، تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز مسار التنمية الشاملة، وضمان قدرة الدولة على الاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين والتحديات الإقليمية والدولية.

ولفت إلى ن التعديل الوزاري ليس مجرد تغيير في الأسماء، بل خطوة حاسمة لتقوية الأداء الحكومي، وتقديم حلول عملية ومؤثرة تعكس سرعة التنفيذ وكفاءة الدولة في إدارة الملفات الوطنية.