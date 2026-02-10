بحلول منتصف 2027 .. اليونيفيل تسحب قواتها من جنوب لبنان



أعلنت المتحدثة باسم قوات الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل ) كانديس أرديل سحب معظم القوات من لبنان بحلول منتصف عام 2027 مع انتهاء تفويضها نهاية العام الحالي.

وتعمل قوات اليونيفيل، التي تنتشر منذ العام 1978 في الجنوب، كقوة فصل بين لبنان وإسرائيل. وتساند منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى في نوفمبر 2024 حربا استمرت لأكثر من عام بين اسرائيل وحزب الله، الجيش اللبناني الذي كلفته الحكومة تطبيق خطة لنزع سلاح الحزب.

وقالت المتحدثة باسم القوة الدولية كانديس أرديل “تعتزم قوة يونيفيل تقليص وسحب جميع أو معظم عناصرها النظاميين بحلول منتصف العام 2027” على أن تنجزه تماما بنهاية العام.

وقرر مجلس الأمن الدولي في 28 أغسطس 2025 “تمديد تفويض اليونيفيل لمرة أخيرة (…) حتى 31 ديسمبر 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة اعتبارا من 31 ديسمبر 2026 ضمن مهلة عام واحد”.

ووفق أرديل ؛ فبعد انتهاء عمليات اليونيفيل في نهاية العام الحالي، ستبدأ القوة الدولية عملية سحب الأفراد والمعدات، ونقل مواقعها إلى السلطات اللبنانية ، على أن تضطلع بعد ذلك بمهام محدودة، تشمل حماية أفراد الأمم المتحدة والأصول، ودعم المغادرة الآمنة للعديد والعتاد.

وتسيّر اليونيفيل دوريات قرب الحدود مع اسرائيل، وتراقب انتهاكات القرار الدولي 1701 الذي أنهى صيف 2006 حربا بين حزب الله واسرائيل، وشكل أساسا لوقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب الأخيرة بين الطرفين.



ويبلغ قوام القوة الدولية حاليا في جنوب لبنان نحو 7500 جندي من 48 دولة، بعدما خفّضت خلال الأشهر الأخيرة عديدها بنحو ألفي عنصر، على أن يغادر 200 آخرون بحلول شهر مايو، وفق ارديل.