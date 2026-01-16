قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
آخر جمعة في رجب اليوم.. اجعلها بوابة الفرج بـ13 عملا و15 دعاء
تحذير تربوي من مخاطر ترك الأبناء دون متابعة خلال الإجازة
البترول: اكتشافات وآبار جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومتكثفات يوميًا
عدوان إسرائيلي جديد على بلدة المنصوري جنوب لبنان
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
خلاف مالي يعطل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسيرة إسرائيلية تهاجم جنود اليونيفيل في بلدة العديسة

اليونيفيل
اليونيفيل
محمود نوفل


ألقت مسيرة إسرائيلية  قنبلة على بعد ٣٠ مترا من جنود قوات حفظ السلام الدولية في لبنان " اليونيفيل " في بلدة العديسة جنوبي لبنان بحسب ماذكرت اليونيفيل.

وفي وقت لاحق ؛ رصدت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، تحرّك دبابتين من طراز ميركافا من موقع تابع لجيش الدفاع الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، قرب بلدة سردا، باتجاه عمقٍ أكبر داخل لبنان.

وذكرت اليونيفيل في بيان لها، أنّ قوات حفظ السلام طلبت، عبر قنوات الارتباط المعتمدة، من الدبابات وقف أنشطتها، إلّا أنّ إحدى الدبابات أطلقت لاحقًا ثلاث قذائف من سلاحها الرئيسي، سقطت اثنتان منها على مسافة تُقدّر بنحو 150 مترًا من مواقع انتشار قوات حفظ السلام.

وبيّنت اليونيفيل، أنّه أثناء تحرّك عناصرها للابتعاد حفاظًا على سلامتهم، جرى تتبّعهم بشكل متواصل بواسطة أشعة الليزر الصادرة من الدبابات، قبل أن تغادر الآليات الإسرائيلية المكان بعد نحو نصف ساعة، من دون تسجيل أي إصابات.

ولفتت اليونيفيل، إلى أنّها كانت قد أبلغت جيش الدفاع الإسرائيلي مسبقًا بالأنشطة الجارية في تلك المناطق، وفق الممارسات المعتادة خلال عمل الدوريات في المناطق الحسّاسة القريبة من الخط الأزرق.


وأكد البيان، أنّ الهجمات من هذا النوع على قوات حفظ سلام معرّفة بوضوح وتؤدي مهامها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، باتت تتكرّر بشكل مقلق، وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقرار المذكور.


وختمت اليونيفيل، بتجديد تذكيرها جيش الدفاع الإسرائيلي بواجبه في ضمان سلامة قوات حفظ السلام ووقف الهجمات ضدها، معتبرةً أنّ هذا العدوان يقوّض القرار 1701 والاستقرار الذي تعمل قوات حفظ السلام والأطراف المعنية على ترسيخه.

لبنان جيش الاحتلال اليونيفيل القرار 1701 جنوب لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

الشعراوي

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

الجنة والنار

8 مشاهد عجيبة رآها النبي فى رحلة الإسراء والمعراج

الضريبة العقارية

يهم الملايين .. موعد تقديم الإقرار بعد تعديل الضريبة العقارية

حالة الطقس

تحذير للسائقين: الرؤية تقترب من الصفر.. الضباب يسيطر على الطرق السريعة والزراعية

ترشيحاتنا

أسعار السلع التموينية

التموين في يناير.. أسعار السكر والأرز والدقيق والزيوت

إيرادات

بالأرقام.. الحكومة تنجح في تحصيل ضرائب من الوظائف بقيمة 277.23 مليار جنيه بـ 5 شهور

وزير البترول يتابع مع مسئولي "إيني" الإيطالية خطط زيادة الإنتاج

وزير البترول يتابع مع مسئولي "إيني" الإيطالية خطط زيادة الإنتاج وحفر آبار جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد