800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا جديدًا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 11 مارس 2026، وذلك بعد تراجع محدود شهدته الأسواق في وقت سابق من اليوم، حيث عاود المعدن الأصفر الصعود مرة أخرى مدعومًا بتحركات الأسعار في السوق العالمية وزيادة الطلب داخل محلات الصاغة .



وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 100 جنيه مقارنة بمستويات سابقة خلال اليوم، ليصل إلى 7475 جنيهًا للشراء و7426 جنيهًا للبيع دون احتساب المصنعية أو الضريبة.



ارتفاع جديد في سعر الذهب بعد التراجع

جاءت موجة الارتفاع الجديدة بعد تراجع مؤقت في أسعار المعدن الأصفر خلال التعاملات الصباحية، إلا أن السوق شهد عودة للصعود مع نهاية التعاملات، وسط متابعة مستمرة من المستثمرين والمتعاملين في سوق الصاغة لتحركات الأسعار العالمية للذهب.

ويعكس هذا الارتفاع حالة من التذبذب في سوق الذهب خلال الفترة الحالية، نتيجة تأثير عدد من العوامل الاقتصادية العالمية، أبرزها تحركات الدولار، وأسعار الفائدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة المستويات التالية دون احتساب المصنعية أو الضرائب:

سعر الذهب عيار 24

8543 جنيهًا للشراء

8485 جنيهًا للبيع

سعر الذهب عيار 21

7475 جنيهًا للشراء

7426 جنيهًا للبيع

سعر الذهب عيار 18

6407 جنيهات للشراء

6367 جنيهًا للبيع



ويعد عيار 21 هو الأكثر انتشارًا في مصر، خاصة في محافظات الوجهين البحري والقبلي، لذلك يحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين الراغبين في شراء الذهب سواء للادخار أو للزواج.

ارتفاع سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد بنحو 800 جنيه مقارنة بمستوياته السابقة، ليصل إلى 59 ألفًا و800 جنيه للشراء و59 ألفًا و400 جنيه للبيع دون احتساب المصنعية أو الضريبة.

ويُعد الجنيه الذهب من أكثر أشكال الاستثمار انتشارًا في السوق المصرية، إذ يلجأ إليه الكثير من المواطنين باعتباره وسيلة آمنة للحفاظ على قيمة المدخرات في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

أسباب تحركات أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل رئيسية، من بينها:

تحركات أسعار الذهب عالميًا.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

حجم العرض والطلب داخل محلات الصاغة.

التوترات الجيوسياسية العالمية.

كما يلعب توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن دورًا مهمًا في تحديد اتجاه الأسعار، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي أو السياسي.

توقعات سوق الذهب

يتوقع خبراء سوق الذهب استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية العالمية على حركة المعدن الأصفر.

ويرى بعض المحللين أن الذهب قد يواصل التحرك بين الصعود والهبوط خلال الأيام المقبلة، وفقًا للتغيرات في الأسواق العالمية وقرارات السياسة النقدية في عدد من الاقتصادات الكبرى.



متابعة مستمرة للأسعار

ينصح خبراء الذهب المواطنين الراغبين في الشراء أو الاستثمار بمتابعة حركة الأسعار بشكل يومي، نظرًا للتغيرات السريعة التي يشهدها السوق، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات البيع والشراء.

يظل الذهب من أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، ما يجعله خيارًا مفضلًا للكثير من المستثمرين والأفراد الباحثين عن الحفاظ على قيمة أموالهم.