محمد إمام يرد على إشادة انتصار به: بستمتع بالشغل معاها

حرص الفنان محمد إمام على توجيه رسالة شكر للفنانة انتصار بعد إشادتها به خلال أحد اللقاءات الصحفية، حيث وصفته بأنه من أهم النجوم في الوطن العربي.

ونشر محمد إمام عبر حسابه الشخصي على منصة إكس تعليقًا قال فيه: «شكراً للنجمة الكبيرة انتصار اللي حقيقي بستمتع بالشغل معاها وشايفها من أهم النجمات عندنا»

وتدور أحداث مسلسل الكينج في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.