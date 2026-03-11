قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 23 رمضان
القوات المسلحة الإيرانية: في حال تهديد موانئنا فجميع موانئ المنطقة هدف مشروع لنا
رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه
حمزة عبد الكريم على رأس قائمة برشلونة لمواجهة لاكورنيا
رزان جمال تكشف لـ رامز جلال: «نفسي أغنّي مع شيرين»
بيراميدز يخوض أولي تدريباته في العاصمة المغربية الرباط
عمرو الليثي: السعادة الحقيقية في الرضا.. وطفلة تعطي درسًا مؤثرًا في معنى النِعَم
رسميا 5 أيام إجازة لـ "عيد الفطر".. إليكم الموعد بالتفصيل
الزراعة تطلق مبادرة لتأهيل الشباب من ذوي الهمم اقتصاديا
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

رنا عصمت

حرصت الفنانة هاجر أحمد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة هاجر احمد..

الفنانة هاجر أحمد

وظهرت هاجر احمد، باطلالة ملفتة مرتدية ملابس كاجوال .

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

وتعد الفنانة هاجر، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها. 

الفنانة هاجر أحمد

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت  في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة كاجوال هاجر احمد صور هاجر احمد هاجر احمد تخطف الانظار بإطلالة مميزة

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

