دعاء اليوم 21 من رمضان مكتوب ومستجاب فى العشر الأواخر
الدينار الكويتي بـ 170 جنيهًا.. أسعار العُملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
أسعار الذهب ترتفع عالميًا بنحو 1.19% مدعومة بانخفاض قيمة الدولار
مواجهات نارية في أوروبا.. ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي.. وسان جيرمان ضد تشيلسي.. و آرسنال في مهمة صعبة أمام ليفركوزن
ليلة أوروبية مُشتعلة.. بايرن يكتسح وأتلتيكو يمطر شباك توتنهام وبرشلونة ينجو أمام نيوكاسل
رئيس جامعة الأزهر من مسجد الحسين: الصيام رحمة إلهية وأيامه قليلة لكنها عظيمة الأجر
سيناريوهات المُواجهة بين واشنطن وطهران.. هل تتجه الحرب إلى الاستنزاف بدلًا من الضربة القاضية؟
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-3-2026 .. والقنوات الناقلة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته
مجموعة مصر بالمونديال.. الفيفا يكشف قرار ترامب بشأن مشاركة إيران في كأس العالم 2026
جدول ترتيب الدوري المصري قبل قمة الزمالك وإنبي في ختام المرحلة الأولى
الموجة 37 تتوسع .. هجوم إيراني على قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت
اقتصاد

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب في مصر تقلبات ملحوظة خلال تعاملات اليوم، في وقت سجلت فيه الأسعار العالمية تراجعًا بنحو 45 دولارًا للأوقية مع نهاية التداولات، بعد أن تجاوز مستوى الـ 5200 دولار.

ويأتي هذا التذبذب في السوق المحلية نتيجة ضعف حركة الطلب وتراجع السيولة لدى المتعاملين، وهو ما انعكس على حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

وتترقب الأسواق العالمية عن كثب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والمقرر الإعلان عنه خلال اجتماعه في 18 مارس الجاري، لما له من تأثير مباشر على حركة الذهب عالميًا.

كما يراقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية، وعلى رأسها مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير المقرر صدوره الأربعاء، إضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، والذي يعد المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس مستويات التضخم.
 

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 11 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  5193 دولار للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6403 جنيهات للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7470 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8537 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 59.760 ألف جنيه.

