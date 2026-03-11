قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على بنية تحتية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
الدفاعات الجوية الإماراتية تعترض صواريخ ومُسيرات قادمة من إيران
غارة إسرائيلية على شقة فى مبنى سكنى بمنطقة عائشة بكار في بيروت
أحمد موسى يعلق على أحداث لبنان: الشعب يدفع ثمن صواريخ حزب الله
مفاجأة.. إصابة مجتبى خامنئي في ساقيه في الحرب ولم يظهر خشية تحديد موقعه
وزير الخارجية الفرنسي: باريس تعتزم إرسال 60 طنا من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
الصواريخ الإيرانية ترعب المحتلين.. 29 إسرائيليا مصابًا بسبب التدافع إلى الملاجئ
إعلام عبري: زيادة في إطلاق الصواريخ الإيرانية خلال 24 ساعة
حدث في 21 رمضان .. وفاة ابن ماجة والحجاج بن يوسف الثقفي ورحيل عثمان الأول
هجوم غامض في مضيق هرمز.. مقذوف مجهول يُصيب سفينة شحن ويشعل النيران
دعاء اليوم 21 من رمضان مكتوب ومستجاب فى العشر الأواخر
الدينار الكويتي بـ 170 جنيهًا.. أسعار العُملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
أخبار العالم

الصواريخ الإيرانية ترعب المحتلين.. 29 إسرائيليا مصابًا بسبب التدافع إلى الملاجئ

دمار هائل خلفته إيران على الإحتلال
دمار هائل خلفته إيران على الإحتلال
محمد على

أعلن إسعاف الاحتلال الإسرائيلي إصابة 29 إسرائيليًا جراء التدافع أثناء موجات القصف الإيرانية الليلة الماضية فيما تعرض اثنين لنوبات خوف وذعر جراء القصف الإيراني، فيما  قالت صحيفة الاحتلال "يسرائيل هيوم" بزيادة في إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، وهو عكس ما زعمته قوات الاحتلال قبل ذلك، بانخفاض أعداد الصواريخ الإيرانية، وقالته كذلك متحدثة البيت الأبيض بانخفاض أعداد الصواريخ بنسبة 90%.


ودوت صفارات الإنذار 6 مرات طوال الليلة الماضية في كثير من المناطق في الأراضي المحتلة، للتحذير من إطلاق الصواريخ الإيرانية والتي نجحت في الوصول إلى أهدافها وسمع دوي انفجارات.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، بدء تنفيذ الموجة السابعة والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4"، مؤكدًا استخدام صواريخ ثقيلة من طرازي خرمشهر وخيبر برؤوس حربية يصل وزنها إلى نحو 2 طن.
وقال الحرس الثوري الإيراني، أن الموجة السابعة والثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4" تُعدّ الأعنف والأثقل منذ اندلاع الحرب، مشيرًا إلى أنها نُفذت بإطلاق صواريخ فوق ثقيلة وعلى مدى أكثر من ثلاث ساعات.

جاء في البيان رقم 30 الصادر عن العلاقات العامة للحرس الثوري أن العملية نُفذت عبر إطلاق متواصل ومتعدد الطبقات لصواريخ ثقيلة من طراز خرمشهر استهدفت قواعد أمريكية وإسرائيلية.

أشار البيان إلى أن الهجوم استهدف، للمرة الثانية، مركز الاتصالات الفضائية "هائيلا" جنوب تل أبيب، إلى جانب مواقع عسكرية في بئر يعقوب والقدس الغربية وحيفا، إضافة إلى أهداف أمريكية في أربيل وقاعدة الأسطول البحري الخامس في المنطقة.

وأضاف البيان أن العملية تأتي في إطار ما وصفه بـ رد قوي" من القوات المسلحة الإيرانية، مؤكدًا أن الهجمات ستتواصل بشكل هادف وقوي، وأن إنهاء الحرب سيكون فقط عندما يُرفع شبح الحرب عن البلاد.

