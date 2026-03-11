إياد نصار: «صحاب الأرض» نجح في توثيق السردية الحقيقية لما حدث في غزة

أعرب الفنان إياد نصار عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي حققها مسلسل «صحاب الأرض» منذ عرضه، مؤكدًا أن العمل نجح في تحقيق الهدف الأساسي منه، خاصة في توثيق الأحداث التاريخية المرتبطة بما جرى في غزة.



وقال إياد نصار خلال أحد اللقاءات التليفزيونية: إن المسلسل استطاع تقديم سردية تاريخية مهمة، موضحًا: «الحمد لله المسلسل حقق النجاح اللي كنا مستنينه، خصوصًا في فكرة التوثيق التاريخي وتقديم السردية المصرية الحقيقية لما حدث في غزة».



وأضاف أن صناع العمل حرصوا أيضًا على إبراز الدور المصري تجاه الأشقاء في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تأثير المسلسل ظهر بوضوح في ردود الفعل التي جاءت من داخل مصر وكذلك من أهالي غزة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن وصول العمل إلى الجمهور بهذا الشكل يعكس تحقيق الرسالة التي سعى فريق المسلسل إلى تقديمها.