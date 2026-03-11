قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
قافلة زاد العزة الـ154 تدخل إلى قطاع غزة
السفير الإيراني لدى موسكو: طهران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية
قمة نارية في البرنابيو.. ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي ومرموش يبحث عن بصمته الأوروبية
إيران تتوعد باستهداف مراكز اقتصادية ومصرفية مرتبطة بأمريكا وإسرائيل في المنطقة
كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البلاد مقبلة على موجة من التقلبات الجوية القوية المعروفة باسم الحسومات الربيعية، لافتًا إلى أن تأثيراتها ستبدأ تدريجيًا اعتبارًا من الخميس، بينما تبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت، مع نشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة واحتمالات لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.

بداية التقلبات الجوية

وأوضح فهيم أن بوادر الحالة الجوية ستظهر يوم الخميس مع نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والصحراء الغربية، على أن تزداد شدة هذه الرياح خلال يومي الجمعة والسبت.

وأشار إلى أن سرعة الرياح قد تتراوح بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في مدن القناة وشمال الصعيد والواحات نتيجة الأتربة المثارة.

وأضاف أن يوم السبت يُعد الأكثر شدة خلال هذه الموجة، حيث يتزامن نشاط الرياح القوية مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، إلى جانب فرص لهطول أمطار قد تكون غزيرة على بعض المناطق الشمالية.

إجراءات احترازية للمزارعين

وفي ظل هذه الظروف الجوية، وجه مركز معلومات المناخ عدة نصائح للمزارعين بهدف تقليل الأضرار المحتملة على المحاصيل والمنشآت الزراعية.

وشملت التوصيات:

  • تأجيل عمليات ري المحاصيل الحقلية مثل القمح والفول وقصب السكر خلال فترة العاصفة لتجنب رقاد النباتات.
  • التوقف مؤقتًا عن عمليات الرش الورقي أثناء نشاط الرياح.
  • استخدام مركبات السيليكون أو الكالسيوم في بساتين الفاكهة والخضر لزيادة قوة أنسجة النباتات ومقاومتها للرياح.
  • تأمين الأفرع الصغيرة والحديثة التي قد تتعرض للكسر بفعل الرياح.

كما شدد فهيم على أهمية تثبيت أغطية الصوب الزراعية والأنفاق البلاستيكية بإحكام، مع مراجعة قواعد تثبيت ألواح الطاقة الشمسية لضمان عدم تأثرها بالرياح الشديدة.

تحذيرات للمواطنين

ودعا رئيس مركز معلومات المناخ المواطنين إلى توخي الحذر خلال هذه الفترة، خاصة مرضى الحساسية والربو، مع ضرورة ارتداء الكمامات لتقليل تأثير الأتربة.

كما نصح بتجنب السفر لمسافات طويلة خلال ذروة العاصفة الترابية قدر الإمكان، مطالبًا قائدي المركبات بالقيادة بحذر شديد، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة التي قد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في مستوى الرؤية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الموجة تعد الأقوى منذ بداية الموسم، مشددًا على أهمية متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس واتخاذ التدابير اللازمة للحد من أي خسائر محتملة.

