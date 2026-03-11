قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب ، فيما أنهت الأسعار العالمية تداولاتها على تراجع بنحو 45 دولارًا للأوقية.

ويأتي هذا الأداء في ظل ضعف الطلب داخل السوق المحلية وتراجع مستويات السيولة، ما ساهم في تقلب حركة الأسعار.

ويتزامن ذلك مع حالة ترقب تسود الأسواق العالمية لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والمقرر الإعلان عنه خلال اجتماعه المرتقب في 18 مارس الجاري.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير يوم الأربعاء، إلى جانب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، والذي يعد المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي.
 

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 11 مارس 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  5193 دولار للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6403 جنيهات للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7470 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 8537 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 59.760 ألف جنيه.

