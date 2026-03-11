الموجة 37 تتوسع .. هجوم إيراني على قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء عن تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 37 لعملية "الوعد الصادق 4"، في إطار مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي ضد إيران، باستهداف قاعدة عريفجان الأمريكية جنوب مدينة الكويت.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن المرحلة الثالثة من الموجة 37 لعملية "الوعد الصادق 4" نُفِّذت بواسطة وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري، وذلك باستهداف مقر الإرهابيين الأمريكيين في ليلة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، عبر إطلاق أربعة صواريخ.

وأضاف البيان أن قاعدة عريفجان الأمريكية جنوب مدينة الكويت تعرّضت أيضًا للاستهداف بإطلاق صاروخين من قبل وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري.

توعّد قائد قوات الجوّ الفضائي في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، «العدو» بمفاجآت جديدة قريبًا.

وقال موسوي عبر حسابه على منصة «إكس»: «أيها الشعب العزيز! إن أبناءكم يضعون المصاحف فوق رؤوسهم هذه الليلة إلى جانب منصات إطلاق الصواريخ. ادعوا لجنود إيران في هذه الليلة من ليالي القدر، فسرعان ما سيواجه العدو مفاجآت جديدة».

وختم قائد قوات الجوّ الفضائي في الحرس الثوري الإيراني منشوره بالدعاء: «يَا مَنْ هُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ، يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْعِقابِ»، دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، أنه شن هجومًا قويًا ضد القواعد الأمريكية في العراق وإسرائيل، في إطار عملية «الوعد الصادق 4» التي انطلقت ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي نهاية فبراير الماضي.