قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجموعة مصر بالمونديال.. الفيفا يكشف قرار ترامب بشأن مشاركة إيران في كأس العالم 2026
جدول ترتيب الدوري المصري قبل قمة الزمالك وإنبي في ختام المرحلة الأولى
الموجة 37 تتوسع .. هجوم إيراني على قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت
موعد مباراة الزمالك وإنبي في ختام المرحلة الأولى من الدوري
حكم الاعتكاف بالمنزل في العشر الأواخر من رمضان
مريم صبري تكشف لـ «صدى البلد»: تجربتي في «اسأل روحك» مختلفة ومليئة بالتحدي والإثارة|صور
موعد سحب قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري للموسم 2025-2026
قذيفة مجهولة المصدر .. هجوم على سفينة حاويات شمال غرب رأس الخيمة الإماراتية
إيران تشتعل .. انفجارات ضخمة قرب مطار طهران
انتصار تكشف لـ «صدى البلد» أسرار شخصيتها في «الكنيج»: عايدة العارجة مختلفة ومميزة
بعد هجومه على أمريكا وإسرائيل.. زعيم كوريا الشمالية يتابع تجارب صواريخ كروز برفقة ابنته
توتر خليجي | صفارات الإنذار تهز البحرين وتصعيد إيراني ضد الأسطول الأمريكي الخامس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الموجة 37 تتوسع .. هجوم إيراني على قاعدة عريفجان الأمريكية في الكويت

قاعدة عريفجان
قاعدة عريفجان
قسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء عن تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 37 لعملية "الوعد الصادق 4"، في إطار مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي ضد إيران، باستهداف قاعدة عريفجان الأمريكية جنوب مدينة الكويت.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن المرحلة الثالثة من الموجة 37 لعملية "الوعد الصادق 4" نُفِّذت بواسطة وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري، وذلك باستهداف مقر الإرهابيين الأمريكيين في ليلة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، عبر إطلاق أربعة صواريخ.

وأضاف البيان أن قاعدة عريفجان الأمريكية جنوب مدينة الكويت تعرّضت أيضًا للاستهداف بإطلاق صاروخين من قبل وحدة الصواريخ التابعة للقوات البرية في الحرس الثوري.

توعّد قائد قوات الجوّ الفضائي في الحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، «العدو» بمفاجآت جديدة قريبًا.

وقال موسوي عبر حسابه على منصة «إكس»: «أيها الشعب العزيز! إن أبناءكم يضعون المصاحف فوق رؤوسهم هذه الليلة إلى جانب منصات إطلاق الصواريخ. ادعوا لجنود إيران في هذه الليلة من ليالي القدر، فسرعان ما سيواجه العدو مفاجآت جديدة».

وختم قائد قوات الجوّ الفضائي في الحرس الثوري الإيراني منشوره بالدعاء: «يَا مَنْ هُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ، يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْعِقابِ»، دون أن يكشف أي تفاصيل أخرى.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، أنه شن هجومًا قويًا ضد القواعد الأمريكية في العراق وإسرائيل، في إطار عملية «الوعد الصادق 4» التي انطلقت ردًا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي نهاية فبراير الماضي.

الموجة 37 تتوسع هجوم إيراني قاعدة عريفجان الأمريكية الكويت الحرس الثوري الإيراني الوعد الصادق 4 العدوان الإسرائيلي الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الدولار

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

صلاة التهجد كم ركعه

صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

ترشيحاتنا

راندا البحيري

يجنن والقصة رائعة .. راندا البحيري تشيد بمسلسل «حكاية نرجس»

ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي

عائشة بن أحمد تتغنى بأداء ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي في «حكاية نرجس»

نيللى كريم ومها نصار ومحمد على رزق

الحلقة 21 من «على قد الحب»| نجاح خطة سارة.. مريم تدخل المصحة النفسية وتدهور صحتها.. أحداث مشوّقة

بالصور

طريقة عمل الغُريبة الناعمة والهشة .. وهذه أسرار نجاحها

طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة

أخطاء شائعة في «كي الملابس» تُفسدها .. تجنبيها للحفاظ على ملابسك لأطول فترة

الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص أثناء كي الملابس
الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص أثناء كي الملابس
الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الأشخاص أثناء كي الملابس

احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم

ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟
ماذا يحدث للجسم عند تدخين السيجارة قبل تناول الطعام؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد