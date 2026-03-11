محافظ المنيا يُفاجئ السلاسل التجارية بجولة مسائية لمتابعة الأسعار وتوافر السلع

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية مفاجئة مساء اليوم بعدد من السلاسل التجارية والسوبر ماركت بمدينة المنيا، لمتابعة أسعار السلع وتوافرها، ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة.

وشملت جولة المحافظ تفقد عدد من السلاسل التجارية والأسواق، من بينها السلاسل التجارية المصرية، وأسواق الاتحاد فرع عدنان المالكي، وسوبر ماركت الراية، حيث اطمأن على توافر السلع الغذائية المختلفة وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب مراجعة الأسعار المعلنة على المنتجات.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، وعدم المغالاة أو التلاعب بها، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية لضبط الأسواق، والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

حملات تفتيشية

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد علي جبر، نائب المحافظ، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية، حيث تم التأكيد على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضبط أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.