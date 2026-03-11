إلغاء ودية أنجولا وإيران بسبب التوترات العسكرية في المنطقة

أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة بين منتخب أنجولا ونظيره إيران خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وذلك في ظل التوترات والأحداث العسكرية الجارية في المنطقة.

وجاء القرار بعد تصاعد الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الدائرة بين إيران من جهة، وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة أخرى، وهي المواجهات التي دخلت يومها الخامس على التوالي.

وتسببت هذه التطورات في حالة من القلق داخل الأوساط الرياضية الدولية، خاصة فيما يتعلق بإقامة المباريات الدولية أو سفر المنتخبات خلال الفترة الحالية، وهو ما دفع الاتحاد الأنجولي إلى اتخاذ قرار إلغاء المباراة الودية حفاظًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي قد تتخذها بعض الاتحادات الرياضية في حال استمرار التوترات الأمنية في المنطقة خلال الفترة المقبلة.