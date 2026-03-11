الزمالك يوفر طائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونغو

كشف حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن اتخاذ عدة خطوات لدعم الفريق الأول لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة أمام أوتوهو الكونغولي في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من بينها توفير طائرة خاصة لسفر البعثة.



وأوضح المندوه، في تصريحات لبرنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»، أن إدارة النادي نجحت خلال الفترة الأخيرة في تسوية عدد من الملفات المالية الخاصة باللاعبين.

وقال: «خلال الفترة الحالية تم سداد المستحقات المتأخرة للاعبين الأجانب، إلى جانب تسوية مستحقات اللاعبين المصريين أيضًا».

وأضاف: «تم كذلك صرف بعض المكافآت للاعبين بعد تحقيق الفوز في المباريات الماضية، في إطار تحفيز الفريق لمواصلة النتائج الإيجابية».

واختتم عضو مجلس إدارة الزمالك تصريحاته مؤكدًا أن النادي وفر طائرة خاصة لبعثة الفريق من أجل السفر إلى الكونغو عقب خوض مباراة إنبي في الدوري الممتاز، استعدادًا لمواجهة أوتوهو في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.