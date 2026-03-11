قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية.. لسحور سريع ومختلف

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية
طريقة عمل البيض بالطريقة التركية
آية التيجي

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات سحور سهل وسريع تجمع بين الطعم الشهي والقيمة الغذائية، وتعد طريقة عمل البيض بالطريقة التركية من الوصفات الشهيرة والشهية.

وقدمت نادية السيد وصفة مميزة لتحضير البيض التركي بصلصة الطماطم والجبن، وهي وصفة بسيطة يمكن إعدادها في دقائق وتناسب وجبة الإفطار أو العشاء الخفيف.

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية

مكونات البيض بالطريقة التركية:

بيض مسلوق (حسب عدد الأفراد)
ملعقة زبدة مع ملعقة زيت
بصلة صغيرة مفرومة ناعم
3 حبات طماطم مبشورة
فلفل أخضر أو فلفل ألوان مقطع
فص ثوم مفروم
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
رشة بابريكا
جبنة موتزاريلا
رشة زعتر للتقديم

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية

طريقة عمل البيض التركي خطوة بخطوة:
ـ يُسلق البيض في ماء مغلي لمدة 7 إلى 8 دقائق حتى يتماسك الصفار دون أن يتغير لونه، ثم يُقشر ويُقطع إلى نصفين.
ـ  في مقلاة على النار توضع الزبدة مع الزيت، ثم يُضاف البصل المفروم ويُقلب حتى يذبل ويأخذ لونًا خفيفًا.

ـ يُضاف الفلفل المقطع إلى المقلاة، ثم الطماطم المبشورة والثوم المفروم مع التقليب جيدًا.

ـ تُتبل المكونات بالملح والفلفل الأسود والبابريكا، وتُترك الصلصة على نار هادئة حتى تتسبك جيدًا وتصبح كثيفة القوام.

ـ تُرص أنصاف البيض فوق الصلصة، ثم تُوزع جبنة الموتزاريلا على الوجه، وتُغطى المقلاة لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تذوب الجبنة.

ـ تُرش رشة زعتر وقليل من البابريكا على الوجه، وتُقدم ساخنة مع الخبز الطازج.

طريقة عمل البيض بالطريقة التركية

نصائح لنجاح وصفة البيض التركي

للحصول على أفضل نتيجة عند تحضير البيض التركي بالصلصة ينصح باتباع هذه الخطوات:
ـ عدم الإفراط في سلق البيض حتى لا يجف الصفار.

ـ ترك الصلصة تتسبك جيدًا قبل إضافة البيض.

ـ استخدام جبنة موتزاريلا طازجة للحصول على قوام كريمي غني.

ـ تقديم الطبق ساخنًا للحصول على أفضل مذاق.

طريقة عمل البيض التركي البيض بالطريقة التركية وصفة البيض بالصلصة طريقة عمل البيض المسلوق بالصلصة فطور سريع بالبيض وصفات البيض للفطور البيض التركي بالجبنة وصفات الشيف نادية السيد

