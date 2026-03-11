القبض على صانعتى محتوى في نشر فيديوهات رقص خادش

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعتى محتوى نشرتا فيديوهات رقص خادش.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتى محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورتين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة وبحوزتهما (5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفتا بنشرهما مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.