بالصور

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
آية التيجي

يحذر خبراء العيون من أن ازدواج الرؤية المفاجئ قد يكون علامة على سكتة دماغية أو مشاكل خطيرة في الدماغ، ويؤكدون ضرورة التوجه للطبيب فور ظهور الأعراض.

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

وحذر خبراء في طب العيون من أن ازدواج الرؤية المفاجئ قد لا يكون مجرد نتيجة للإرهاق أو التوتر كما يعتقد كثيرون، بل قد يكون علامة تحذيرية خطيرة على الإصابة بـ سكتة دماغية أو اضطرابات عصبية خطيرة.

ووفقًا لما أوضحه الطبيب Nadeem Ali، استشاري جراحات الحول وازدواج الرؤية في London Squint Clinic، فإن ظهور ازدواج الرؤية بشكل مفاجئ يستدعي تقييمًا طبيًا عاجلًا.

وقال الطبيب: “عندما يصاب شخص بازدواج في الرؤية فجأة، خصوصًا إذا لم يحدث ذلك من قبل، يجب تقييم الحالة بشكل عاجل.”

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ما هو ازدواج الرؤية؟

ويُعرف ازدواج الرؤية (Diplopia) بأنه رؤية صورتين لجسم واحد عند النظر إليه. وبحسب هيئة National Health Service في بريطانيا، يمكن أن يؤثر هذا الاضطراب على عين واحدة أو كلتا العينين.

وغالبًا ما يحدث ازدواج الرؤية نتيجة خلل في:
عضلات العين
الأعصاب المسؤولة عن حركة العين
أو أجزاء من الدماغ تتحكم في الرؤية.

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

متى يكون ازدواج الرؤية حالة طبية طارئة؟

ويشدد الخبراء على أن ازدواج الرؤية يصبح حالة طبية طارئة إذا صاحبه أي من الأعراض التالية:
تدلي أو ضعف في عضلات الوجه
ضعف في الذراع أو الساق
صعوبة في الكلام
صعوبة في المشي
دوخة شديدة
صداع مفاجئ وقوي

وفي هذه الحالات يجب طلب المساعدة الطبية فورًا لأنها قد تشير إلى سكتة دماغية.

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

أنواع السكتة الدماغية

ويوضح الأطباء أن هناك نوعين رئيسيين من السكتة الدماغية:
ـ السكتة الدماغية الإقفارية:
وهي الأكثر شيوعًا وتشكل نحو 80% من الحالات، وتحدث بسبب انسداد أحد الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ.

ـ السكتة الدماغية النزفية:
وهي أقل شيوعًا وتحدث نتيجة تمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ.

كما قد يكون ازدواج الرؤية مؤشرًا على ما يُعرف بـ النوبة الإقفارية العابرة (TIA)، أو ما يسمى السكتة الدماغية الصغيرة، حيث يحدث اضطراب مؤقت في تدفق الدم إلى الدماغ.

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

أمراض أخرى قد تسبب ازدواج الرؤية

ولا يعني ازدواج الرؤية دائمًا وجود سكتة دماغية، إذ قد ينتج عن عدة أسباب أخرى، مثل:
أورام الدماغ
مرض السكري
التصلب المتعدد
اضطرابات الغدة الدرقية
إجهاد العين نتيجة استخدام الشاشات لفترات طويلة.
وفي بعض الحالات النادرة قد يكون مرتبطًا بورم دماغي عدواني مثل الورم الأرومي الدبقي.

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

متى يجب زيارة الطبيب؟

وينصح الأطباء بعدم تجاهل ازدواج الرؤية، خاصة إذا ظهر فجأة أو ترافق مع أعراض أخرى.

ويؤكد الدكتور علي: “كثير من الناس يعتقدون أن المشكلة مجرد إجهاد للعين بسبب الشاشات أو التعب، لكن ازدواج الرؤية الحقيقي ليس أمرًا طبيعيًا ويجب فحصه طبيًا.”

وقد يشمل العلاج بعد التشخيص استخدام عدسات منشورية، أدوية طبية، أو تدخل جراحي في بعض الحالات.

ازدواج الرؤية أسباب ازدواج الرؤية المفاجئ ازدواج الرؤية والسكتة الدماغية أعراض السكتة الدماغية متى يكون ازدواج الرؤية خطير علاج ازدواج الرؤية أعراض النوبة الإقفارية العابرة مشاكل النظر المرتبطة بالدماغ

