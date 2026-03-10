مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب

نفدت تذاكر مباراة الترجي التونسي مع الأهلي المصري، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ، بعد وقت قصير من طرحها أمس الاثنين.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك :نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي التونسي على ملعب رادس في دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء الأحد المقبل، بعد نفاد جميع التذاكر التي جرى طرحها على شبكة الإنترنت.

وقرر مسؤولو النادي الأهلي تقديم موعد سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى تونس، استعدادًا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي القاهرة عقب مران يوم الخميس، بدلًا من الموعد الذي كان محددًا مسبقًا يوم الجمعة، وذلك من أجل منح الجهاز الفني وقتًا أطول للتحضير للمباراة المرتقبة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق إلى استغلال الوقت الإضافي في تونس للتأقلم مع الأجواء هناك، إلى جانب عقد عدد من الجلسات الفنية مع اللاعبين قبل المباراة المرتقبة في ذهاب الدور ربع النهائي للبطولة القارية.

وتحظى مواجهة الأهلي والترجي بأهمية كبيرة داخل القلعة الحمراء، باعتبارها خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، وهو ما يجعل الجهاز الفني والإدارة يسعيان لتوفير أفضل ظروف إعداد ممكنة للفريق قبل اللقاء.