خصومات مالية على لاعبي الأهلي بفرمان من الخطيب

اتخذ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرارًا بتوقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في إطار سعي الإدارة لإعادة الانضباط داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقرر رئيس الأهلي خصم 30% من رواتب لاعبي الفريق الأول، إلى جانب تعليق 25% من قيمة عقودهم، وذلك حتى يتم حسم موقف الفريق في المنافسة على بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

ويأتي القرار في ظل رغبة إدارة القلعة الحمراء في تحفيز اللاعبين على استعادة مستواهم الفني والتركيز بشكل أكبر خلال المباريات المقبلة، خاصة مع دخول الموسم مرحلة الحسم سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وترى إدارة الأهلي أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من الالتزام والانضباط داخل الفريق، من أجل استعادة الأداء المعروف عن النادي في البطولات المختلفة، وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتحفيز اللاعبين.

كما تأمل الإدارة أن تسهم هذه الخطوة في إعادة الروح القتالية داخل الفريق، خصوصًا مع المواجهات القوية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، والتي تتطلب تركيزًا كاملًا من جميع عناصر الفريق