برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا

تقدم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني امام توتنهام هوتسبير الإنجليزي برباعية مقابل هدف في الشوط الأول في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

واحرز ماركوس يورينتي الهدف الأول لاتليتيكو مدريد في الدقيقة 6.

ثم أحرز جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 14.

واضاف جوليان ألفاريز الهدف الثالث مع الدقيقة 15.

ثم احرز روبين لو نورماند الهدف الرابع مع الدقيقة 22.

و احرز بيدرو بورو هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 26 من عمر المباراة

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد توتنهام

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: روجيري، هانكو، مارك بوبيل، لي نورماند

الوسط: جوني، ماركوس يورينتي، جوليانو

الهجوم: جريزمان، ألفاريز، لوكمان