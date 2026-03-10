إعفاء حمزة عبد الكريم من معسكر منتخب الشباب المقبل

اتخذ وائل رياض، المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب، مواليد 2007، قراراً فنياً مدروساً بإعفاء اللاعب حمزة عبدالكريم من المشاركة في المعسكر المقبل للفريق، المقرر في الفترة من 23 مارس الحالي وحتى 31 من الشهر نفسه، والذي تتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب الجزائري.

ويأتي القرار في إطار فلسفة الجهاز الفني في التعامل مع اللاعبين المحترفين، وفق مصلحة اللاعب وتطور مستواه البدني والفني، خصوصاً مع ارتباطاته الرسمية المهمة مع فريقه برشلونة الإسباني للشباب، خلال فترة الأجندة الدولية.

وحرصاً على منح اللاعب فرصة أكبر لاكتساب الاحتكاك التنافسي والخبرة الميدانية في بيئة أوروبية متطورة، ونظراً لتأخر اشتراكه مع فريقه بسبب إنهاء الأوراق اللازمة، فقد تم التوافق على بقائه مع ناديه، إيماناً بأن تطوره الحالي سينعكس إيجابياً على أدائه مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

جاء ذلك، خلال تواصل وائل رياض، هاتفياً مع اللاعب، للإشادة بمستواه المتميز خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد إحرازه هدفاً وتسببه في ركلة جزاء في مباراته الأخيرة مع فريق برشلونة تحت 19 عاماً، خاصة وأن اللاعب ابلغ مدربه بامتلاكه حظوظاً للمشاركة أيضاً مع الفريق الثاني للنادي الإسباني في الفترة المقبلة، مما يؤدى إلى تعزيز خبراته وتطوير مستواه الاحترافي.

وتؤكد هذه الخطوة، حرص الجهاز الفني على المتابعة الدقيقة لجميع عناصر المنتخب، سواء داخل مصر أو خارجها، وإعطاء الأولوية للمصلحة الطويلة الأمد للكرة المصرية على الحسابات