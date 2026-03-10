قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

يوم المرأة العالمي | السيدة انتصار السيسي تكرّم بطلة التجديف آيات إبراهيم

تكريم بطلة التجديف
تكريم بطلة التجديف
محمد سمير

في إنجاز تاريخي غير مسبوق، تم تكريم البطلة آيات إبراهيم من قبل السيدة إنتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية،وذلك في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية أيقونة نجاح".

حصلت بطلة منتخب التجديف الشاطئ آيات إبراهيم على هذا التكريم تقديرًا لإنجازاتها الرياضية الاستثنائية، حيث أصبحت أول لاعبة تجديف مصرية يتم تكريمها من السيدة انتصار السيسي في هذه المناسبة المميزة.

ويأتي هذا التكريم عقب فوزها بالميدالية الفضية في بطولة العالم للتجديف الشاطئي التي أُقيمت في تركيا لعام 2025، ما يعكس قدرة المرأة المصرية على التميز في كافة المحافل الدولية.

من جانبه أكد اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الاولمبية المصرية :"أن تكريم البطلة أيات إبراهيم هو تكريم لجميع النساء المصريات اللواتي أثبتن بجدارة قدرتهن على التفوق في مختلف المجالات، وخاصة في الرياضة.

ويعد هذا التكريم من قرينة رئيس الجمهورية بمثابة رسالة قوية لدعم المرأة المصرية في تحقيق طموحاتها.

وقال القماطي “نحن فخورون بإنجازات أيات إبراهيم، وهي نموذج مشرف للمرأة المصرية الطموحة والمثابرة”.

وأضاف القماطي ان ما حققته هذه البطلة من نجاحات شهادة على قوة إرادة المرأة في مصر، وعلينا جميعًا أن نستمر في دعمها ليكون لها دور أكبر في المستقبل."


واعتبر اللواء شريف القماطي أن تكريم بطلة التجديف خطوة هامة لدعم الرياضة النسائية في مصر ويعكس عزم الدولة على تقديم المزيد من الدعم والتشجيع للنساء في مختلف المجالات.

كما ان البطلة آيات إبراهيم، التي تواصل حصد النجاحات على الساحة الرياضية، تصبح رمزًا للمرأة المصرية القوية والمبدعة التي تواصل التألق في كل محفل.

