ترامب يعلن افتتاح أول مصفاة نفط منذ 50 عامًا بصفقة 300 مليار دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن شركة "أمريكا فيرست ريفاينينج" سوف تفتتح أول مصفاة نفط أمريكية جديدة منذ 50 عامًا في براونزفيل، بولاية تكساس.

وأكد الرئيس الأمريكي في بيان للبيت الأبيض، أنها صفقة تاريخية بقيمة 300 مليار دولار - الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، وانتصار هائل للعمال الأمريكيين، وقطاع الطاقة، وسكان جنوب تكساس الكرام!".

ووجه ترامب الشكر للهند، قائلا "شكرًا لشركائنا في الهند، ولشركة "ريلاينس"، أكبر شركة طاقة خاصة في الهند، على هذا الاستثمار الضخم. بفضل أجندة "أمريكا أولًا"، وتبسيط إجراءات التراخيص، وخفض الضرائب، اجتذبت صفقات بمليارات الدولارات عادت إلى أمتنا".

وأضاف الرئيس ترامب "ستُساهم المصفاة الجديدة في ميناء براونزفيل في دعم الأسواق الأمريكية، وتعزيز أمننا القومي، وزيادة إنتاج الطاقة الأمريكي، وتحقيق أثر اقتصادي بمليارات الدولارات، وستكون أنظف مصفاة في العالم، وسيُعزز هذا المشروع الصادرات العالمية، وسيُوفر آلاف الوظائف التي طال انتظارها، ويُحقق نموًا اقتصاديًا لمنطقة تستحقه، هذا هو جوهر الهيمنة الأمريكية في مجال الطاقة. أمريكا أولًا، دائمًا.