كوريا الشمالية تعلن دعمها لانتخاب مجتبى خامنئي مُرشدًا لإيران
محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان.. اليوم
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 11 مارس 2026
تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026
تحصين أكثر من 15 ألف كلب|«الزراعة» تستمر في مكافحة السعار والسيطرة على الكلاب الضالة بالمحافظات
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الجيزة لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالوراق والعجوزة | صور
الموجة 37 من الوعد الصادق.. إيران تدك القواعد الأمريكية في العراق وإسرائيل
إسرائيل تعتزم زيادة ميزانيتها الدفاعية بـ13 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب مع إيران
استهدفت قاعدة الأمير سلطان الجوية.. «الدفاع السعودية» تعترض صواريخ باليستية ومسيّرات بمناطق بالمملكة
فاتورة الحرب .. البنتاجون: 5.6 مليار دولار ذخائر أمريكية في أول 48 ساعة من ضرب إيران
شوبير يكشف كواليس تواصل الأهلي مع حسام البدري
انفجارات تهز الضاحية.. غارات إسرائيلية على معقل حزب الله في بيروت
فن وثقافة

«بيبو» في مأزق ثلاثي .. زيارات مفاجئة تحوّل حياته إلى جحيم | أحداث مثيرة

كزبرة و وئام مجدي
كزبرة و وئام مجدي
أوركيد سامي

أصبح بيبو (أحمد بحر، المعروف بـ«كزبرة») في موقف لا يُحسد عليه بسبب ثلاث زيارات مفاجئة لمنزله، كل ضيف منها، إن قابل الآخر، ستتحول حياة بيبو إلى جحيم.

فبعد عودته من مقابلة أخيه (وليد فواز)، يطرق الباب فجأة ليجد بثينة (وئام مجدي) التي تدخل المنزل وتقوم بمراودته، وهي واحدة من الفتيات اللواتي كن موجودات عند أخيه. وبينما يطلب منها بيبو أن تغادر، يطرق الباب مرة أخرى، ليجد والده محمد نصر أبو دياب (سيد رجب) في زيارة مفاجئة أخرى، مما يؤدي إلى أن تختبئ بثينة داخل المنزل حتى لا يراها أحد.

الزيارة الثالثة التي على وشك الحدوث هي رنا (نورين أبو سعدة)، حبيبته، التي تُصاب بالقلق عليه بسبب عدم رده على الهاتف، فتصل إلى منزله وتكاد تصعد إليه قبل أن تنتهي أحداث الحلقة.

قبل ذلك، كان بيبو قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من شقيقه (وليد فواز)، الذي استضافه وتحدث معه عن ظلم والده له، وأنهما مشتركان في هذا الظلم، بينما يحاول شقيقه أن يدبر له مكيدة، أولها كانت زيارة بثينة المفاجئة.

مسلسل «بيبو» أحد إنتاجات شركة ميديا هب – سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر المعروف بـ«كزبرة»، وسيد رجب، وهالة صدقي، وأحمد سلطان، ووليد فواز، ونورين أبو سعدة، وزينة منصور، وهو من إنتاج منفذ فيلم «خانة ستوديوز»، وتأليف تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو، الشاب البسيط الذي تنقلب حياته بعد حبس أمه وظهور والده بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يناسبه، وإنقاذ حلمه من السقوط. يُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا، وCBC الساعة 9:45 مساءً.

وئام مجدي اخبار الفن نجوم الفن

