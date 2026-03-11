«بيبو» في مأزق ثلاثي .. زيارات مفاجئة تحوّل حياته إلى جحيم | أحداث مثيرة

أصبح بيبو (أحمد بحر، المعروف بـ«كزبرة») في موقف لا يُحسد عليه بسبب ثلاث زيارات مفاجئة لمنزله، كل ضيف منها، إن قابل الآخر، ستتحول حياة بيبو إلى جحيم.

فبعد عودته من مقابلة أخيه (وليد فواز)، يطرق الباب فجأة ليجد بثينة (وئام مجدي) التي تدخل المنزل وتقوم بمراودته، وهي واحدة من الفتيات اللواتي كن موجودات عند أخيه. وبينما يطلب منها بيبو أن تغادر، يطرق الباب مرة أخرى، ليجد والده محمد نصر أبو دياب (سيد رجب) في زيارة مفاجئة أخرى، مما يؤدي إلى أن تختبئ بثينة داخل المنزل حتى لا يراها أحد.

الزيارة الثالثة التي على وشك الحدوث هي رنا (نورين أبو سعدة)، حبيبته، التي تُصاب بالقلق عليه بسبب عدم رده على الهاتف، فتصل إلى منزله وتكاد تصعد إليه قبل أن تنتهي أحداث الحلقة.

قبل ذلك، كان بيبو قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من شقيقه (وليد فواز)، الذي استضافه وتحدث معه عن ظلم والده له، وأنهما مشتركان في هذا الظلم، بينما يحاول شقيقه أن يدبر له مكيدة، أولها كانت زيارة بثينة المفاجئة.

مسلسل «بيبو» أحد إنتاجات شركة ميديا هب – سعدي جوهر، وهو بطولة جماعية بمشاركة أحمد بحر المعروف بـ«كزبرة»، وسيد رجب، وهالة صدقي، وأحمد سلطان، ووليد فواز، ونورين أبو سعدة، وزينة منصور، وهو من إنتاج منفذ فيلم «خانة ستوديوز»، وتأليف تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو، الشاب البسيط الذي تنقلب حياته بعد حبس أمه وظهور والده بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يناسبه، وإنقاذ حلمه من السقوط. يُعرض المسلسل حصريًا على منصة Watch It، وON E الساعة 12:15 صباحًا، وCBC الساعة 9:45 مساءً.