رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

أسعار الدولار اليوم الاربعاء 11-3-2026، شهدت هدوء نسبي في جميع البنوك العاملة في مصر.

وأمس الثلاثاء هبط سعر صرف الدولار في معظم البنوك تحت مستوى الـ 52 جنيه، بعد أن كان قد لامس مستو الـ 53 جنيه أمس الاثنين.

وسجل متوسط سعر لصرف الدولار اليوم الاربعاء 11 مارس 2026، 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم



سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.



سعر الدولار قي بنك نكست 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار



سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الان



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 51.90 جنيه للشراء و52 جنيه للبيع.