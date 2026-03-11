قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
شروط التصالح على مخالفات البناء.. لازم تبني في النور
صلاة التهجد كم ركعة ؟ اعرف وقتها وأحكامها للرجال والنساء ودعاءها المستجاب
يوم المرأة العالمي | السيدة انتصار السيسي تكرّم بطلة التجديف آيات إبراهيم
الديهي عن قرار زيادة البنزين : حل جراحي لمنع حدوث كارثة
أحمد موسى : لا أحد لديه يقين بعد 5 دقايق برميل النفط رايح فين
ادعية ليلة القدر .. ردد أفضل 200 دعاء يقضي حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب
البحرين تعلن اعتراض 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية
اقتصاد

رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الاربعاء 11-3-2026، شهدت هدوء نسبي في جميع البنوك العاملة في مصر.

وأمس الثلاثاء هبط سعر صرف الدولار  في معظم البنوك تحت مستوى الـ 52 جنيه، بعد أن كان قد لامس مستو الـ 53 جنيه أمس الاثنين.

وسجل متوسط سعر لصرف الدولار اليوم الاربعاء 11 مارس 2026، 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاربعاء ضمن نشرته الخدمية.

أسعار الدولار اليوم 


سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.


سعر الدولار قي بنك نكست 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 


سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.95 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

سعر الدولار في بنك مصر  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك الان


سعر الدولار  في بنك التنمية الصناعية  51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي  51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة  51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر 

 

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 51.90 جنيه للشراء و52 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم الاربعاء سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعرالدولار أمام الجنيه

