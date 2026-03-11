شوبير يكشف كواليس تواصل الأهلي مع حسام البدري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي.

وقال شوبير في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “مصير توروب متوقف على بطولة دوري أبطال أفريقيا، وسيكون متواجد على رأس القيادة الفنية في مباراتي الترجي”.

وأضاف: “هناك اتصالات غير رسمية حدثت مع حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، وفي حال رحيل توروب سيكون هو الأقرب، لإن هناك في اتصالات حدثت بشكل غير رسمي”.

وقرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، خصم ٣٠% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق ٢٥% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ومن ضمن قرارات الخطيب الصارمة تقديم موعد سفر الفريق الأول إلى تونس لملاقاة الترجي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، على أن تغادر البعثة مطار القاهرة بعد غد الخميس بدلًا من الجمعة، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني للاستعداد للمباراة المرتقبة.

- بدء ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، بشكل عاجل في تقييم جميع العاملين بقطاع الكرة وإداراته ومسئوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية، وإعادة هيكلة القطاع على مستوى الفريق الأول والناشئين والكرة النسائية والأكاديميات، بما يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.