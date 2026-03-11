هانيا فهمي تكشف لـ «صدى البلد» كواليس «فرصة أخيرة» وتصف محمود حميدة بأنه مدرسة تمثيل | صور

كشفت الفنانة هانيا فهمي، في تصريحات خاصة لموقع «صدي البلد» الإخباري، عن كواليس مشاركتها في مسلسل «فرصة أخيرة»، معربة عن سعادتها الكبيرة بتجسيد شخصية قاضية مصرية تُدعى «مريم» ضمن أحداث العمل.

وقالت هانيا فهمي إن تقديم شخصية القاضية كان تجربة مميزة بالنسبة لها، خاصة أنها تُبرز نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية وقدرتها على الوصول إلى أعلى المناصب، مؤكدة أن العمل يسلط الضوء على دور المرأة ومكانتها في المجتمع.

وأضافت أن العمل مع النجم محمود حميدة كان تجربة ثرية، واصفة إياه بأنه «مدرسة تمثيل» تعلمت منها الكثير خلال التصوير، كما أشادت بالتعاون مع الفنان طارق لطفي وباقي فريق العمل.

ويشارك في بطولة مسلسل «فرصة أخيرة» نخبة من النجوم، من بينهم طارق لطفي، محمود حميدة، سينتيا خليفة، ندى موسى، محمود البزاوي، وماهينور حمدي، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عادل سلامة. وينتمي العمل إلى نوعية المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة، والمقرر عرضها خلال النصف الثاني من السباق الرمضاني.

ويأتي الظهور اللافت لهايا فهمي كقاضية ضمن هيئة المحكمة بالتزامن مع مشاركتها أيضًا في بطولة مسلسل «رأس الأفعى» إلى جانب الفنان أمير كرارة، حيث تجسد خلاله شخصية «علا» شقيقة مراد، ضمن الخط الاجتماعي في أحداث العمل.