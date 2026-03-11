قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير: لجان وأسماء سترحل من الأهلي بقرار «الخطيب».. والمدرب مستمر
هجوم جديد في العراق .. مسيرة إيرانية تستهدف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي ببغداد
حقيقة وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر
سقوط طائرة مُسيّرة على منزل بمنطقة حي الجهاد في بغداد | شاهد
تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو
دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل
أنقاض وشوارع مُدمّرة.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مناطق سكنية في طهران
التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها
سماء الإمارات مُشتعلة .. الدفاع الجوي يعترض اعتداءات صاروخية ومسيرات إيرانية
في ليالي القدر .. الحرس الثوري الإيراني يتوعّد «العدو» بمفاجآت جديدة
الضربة المزدوجة.. الحرس الثوري الإيراني يضرب الأسطول الأمريكي الخامس ومركز فضائي إسرائيلي
سحور نادي الزمالك بحضور نجوم ورموز ميت عقبة | شاهد
صبري فواز يفك شفرات «التروكاج» ويكشف أسرار البدلاء في ثالث حلقات بودكاست «إيه بقى؟!»

صبري فواز
صبري فواز

في رحلة استكشافية جديدة داخل كواليس الصناعة الفنية، أطلق الفنان صبري فواز الحلقة الثالثة من بودكاسته الناجح «إيه بقى؟!»، والتي جاءت بعنوان «التروكاج.. فن الخدع وصناعة البديل». وتمنح هذه الحلقة المستمعين جولة ثرية ومعمقة داخل عالم الخدع السينمائية، كاشفة عن أسرار المشاهد التي لم تكن لتخرج للنور بواقعيتها المعهودة لولا وجود فن "التروكاج" وحرفية صُناعه.

واستضاف فواز خلال الحلقة فنان التروكاج المبدع أحمد عرابي، الذي تولى مهمة شرح ماهية هذا الفن وبداياته التاريخية في مصر والعالم، مستعرضًا أهم الأسس العلمية والفنية التي تُبنى عليها هذه الصناعة. وتناول الحوار أشهر المشاهد السينمائية والتلفزيونية التي اعتمدت على التروكاج لتضليل عين المشاهد بذكاء، مع الحفاظ على سلامة الممثلين من أي أضرار قد تلحق بهم أثناء تأديتها.

وألقت الحلقة الضوء على كواليس تصوير المشاهد الصعبة، خاصة تلك التي تستدعي استخدام آلات حادة أو أدوات طبية قد تشكل خطورة في الواقع. واستعرض الفنان أحمد عرابي أهم الأدوات "غير الحقيقية" التي يتم تصنيعها بمواد مرنة تحاكي الواقع تمامًا، بالإضافة إلى حيل الحفاظ على مظهر الأطعمة التي قد يتغير شكلها وتفقد جاذبيتها خلال ساعات التصوير الطويلة والمجهدة تحت حرارة الإضاءة.

وعلى الصعيد الإنتاجي، يمثل بودكاست «إيه بقى؟!» أحدث تعاون فني بين الفنان صبري فواز والمنتج الفني ريتشارد الحاج، ويُعد من أبرز إصدارات شركة RE Studios لعام 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي فواز لتقديم محتوى ثقافي واجتماعي غني، بعيدًا عن أدواره التمثيلية المعتادة، مع التركيز على القضايا التي تمس التراث المصري والهوية الشعبية بأسلوب يجمع بين العمق والبساطة.

يهدف البرنامج، الذي يطرح حلقة جديدة كل يوم ثلاثاء، إلى فتح مساحات للنقاش حول الوعي الجمعي وإعادة اكتشاف الموروث الشعبي برؤية معاصرة. فبعد نجاح الحلقة الأولى في تحليل ملامح التراث الرمضاني، وإبحار الحلقة الثانية في عالم الإنشاد الديني وجذوره الروحية، تأتي حلقة «التروكاج» لتؤكد تنوع المحتوى وقدرته على ملامسة جوانب فنية وإنسانية غير مطروقة.

بهذه الروح، يواصل «إيه بقى؟!» استكشاف مساحات جديدة في عالم الثقافة، مؤكّدًا أن الفنون الأصيلة ستظل صوتًا حيًا يتجدد مع كل جيل. ويمثل البودكاست محطة فارقة في مسيرة صبري فواز، تتيح له الاقتراب من الجمهور بصورة أكثر عفوية، مع تقديم وجبة معرفية ممتعة تعيد الاعتبار لفنون شكلت وجدان المجتمع المصري لعقود طويلة.

