هاني رمزي يهاجم «كامويش»: إمكانياته لا تتناسب مع تاريخ الأهلي

وجّه هاني رمزي انتقادات حادة للمحترف الأنجولي كامويش لاعب النادي الأهلي، مؤكدًا أن إمكانياته الفنية لا تتناسب مع قيمة وتاريخ النادي.

وأوضح رمزي أن الأهلي يحتاج إلى لاعبين قادرين على صناعة الفارق داخل الملعب، خاصة في ظل المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية، مشددًا على أن الفريق لا يحتاج إلى تغييرات واسعة في قائمته بقدر ما يحتاج إلى تدعيمات محددة في مراكز بعينها.

وأشار إلى أن الأولوية يجب أن تكون للتعاقد مع مهاجم صريح قادر على استغلال الفرص أمام المرمى، بالإضافة إلى قلب دفاع قوي يمنح الخط الخلفي المزيد من الصلابة خلال المباريات الحاسمة.

وأكد نجم الأهلي السابق أن اختيار الصفقات الجديدة يجب أن يتم وفق معايير دقيقة تتناسب مع حجم الضغوط والتحديات داخل النادي، مشددًا على أن ارتداء قميص الأهلي يتطلب إمكانيات فنية وذهنية خاصة.

