شوبير: لجان وأسماء سترحل من الأهلي بقرار «الخطيب».. والمدرب مستمر
هجوم جديد في العراق .. مسيرة إيرانية تستهدف مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي ببغداد
حقيقة وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر
سقوط طائرة مُسيّرة على منزل بمنطقة حي الجهاد في بغداد | شاهد
تامر عبدالمنعم عن رفض الظهور مع رامز جلال: «مش كل حاجة الفلوس» | فيديو
دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل
أنقاض وشوارع مُدمّرة.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مناطق سكنية في طهران
التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها
سماء الإمارات مُشتعلة .. الدفاع الجوي يعترض اعتداءات صاروخية ومسيرات إيرانية
في ليالي القدر .. الحرس الثوري الإيراني يتوعّد «العدو» بمفاجآت جديدة
الضربة المزدوجة.. الحرس الثوري الإيراني يضرب الأسطول الأمريكي الخامس ومركز فضائي إسرائيلي
سحور نادي الزمالك بحضور نجوم ورموز ميت عقبة | شاهد
رياضة

هاني رمزي يهاجم «كامويش»: إمكانياته لا تتناسب مع تاريخ الأهلي

محمد سمير

وجّه هاني رمزي انتقادات حادة للمحترف الأنجولي كامويش لاعب النادي الأهلي، مؤكدًا أن إمكانياته الفنية لا تتناسب مع قيمة وتاريخ النادي.

وأوضح رمزي أن الأهلي يحتاج إلى لاعبين قادرين على صناعة الفارق داخل الملعب، خاصة في ظل المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية، مشددًا على أن الفريق لا يحتاج إلى تغييرات واسعة في قائمته بقدر ما يحتاج إلى تدعيمات محددة في مراكز بعينها.

وأشار إلى أن الأولوية يجب أن تكون للتعاقد مع مهاجم صريح قادر على استغلال الفرص أمام المرمى، بالإضافة إلى قلب دفاع قوي يمنح الخط الخلفي المزيد من الصلابة خلال المباريات الحاسمة.

وأكد نجم الأهلي السابق أن اختيار الصفقات الجديدة يجب أن يتم وفق معايير دقيقة تتناسب مع حجم الضغوط والتحديات داخل النادي، مشددًا على أن ارتداء قميص الأهلي يتطلب إمكانيات فنية وذهنية خاصة.
 

