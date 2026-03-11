ضيق التنفس قد يكون علامة على مرض رئوي خطير .. احترس من إهماله

حذّرت طبيبة بريطانية من تجاهل ضيق التنفس المستمر، مؤكدة أنه قد يكون علامة على الإصابة بمرض رئوي مزمن، وهو مرض يؤثر على الرئتين ويسبب صعوبة في التنفس.

ما هو مرض الانسداد الرئوي المزمن؟

وأوضحت الطبيبة البريطانية Philippa Kaye أن هذا المرض لا يمكن الشفاء منه بشكل كامل، لكن هناك خطوات مهمة يمكن أن تساعد المرضى على تقليل الأعراض وتحسين جودة الحياة.

ويُعد مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) من الأمراض طويلة الأمد التي تؤثر على الرئتين، حيث يؤدي إلى التهاب وضيق في الشعب الهوائية، مما يجعل عملية التنفس أكثر صعوبة مع مرور الوقت.

ويؤثر المرض على نحو 3 ملايين شخص في بريطانيا، وتشير التقديرات إلى أن ثلثي المصابين قد لا يعلمون بإصابتهم.

وغالبًا ما يتطور المرض تدريجيًا على مدار سنوات طويلة،

ويكون التدخين السبب الرئيسي للإصابة به، إلى جانب عوامل أخرى مثل:

ـ تلوث الهواء

ـ التعرض للمواد الكيميائية الصناعية

ـ بعض العوامل غير المعروفة في حالات قليلة.

أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن

مع تقدم المرض، قد يجد المصابون صعوبة متزايدة في القيام بالأنشطة اليومية البسيطة مثل: المشي لمسافات قصيرة، صعود السلالم، والقيام بالأعمال المنزلية. كما يمكن أن يؤدي المرض إلى زيادة خطر الإصابة بالتهابات الرئة الخطيرة، وقد يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.

طرق علاج مرض COPD

ويعتمد علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن عادة على أجهزة الاستنشاق الطبية التي تساعد على توسيع الشعب الهوائية وتسهيل عملية التنفس.

ولكن الطبيبة تؤكد أن استخدام البخاخات بطريقة صحيحة أمر ضروري للحصول على الفائدة الكاملة من العلاج، حيث يقع بعض المرضى في أخطاء شائعة مثل:

ـ التنفس بسرعة كبيرة أثناء استخدام البخاخ

ـ عدم التنفس في نفس الوقت عند الضغط على الجهاز

ـ عدم حبس النفس لبضع ثوانٍ بعد الاستنشاق.

وقد أظهرت دراسات حديثة أن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض وتسارع تدهور الحالة الصحية.

أهم تغيير في نمط الحياة لمرضى COPD

وتشير الطبيبة إلى أن الإقلاع عن التدخين هو أهم خطوة يمكن أن يتخذها المريض للحد من تطور المرض.

وأكدت أن التوقف عن التدخين يمكن أن يبطئ بشكل كبير تدهور وظائف الرئة ويحسن الأعراض مع مرور الوقت.

كما تنصح الأطباء المرضى بالانضمام إلى برامج إعادة تأهيل الرئة، وهي برامج علاجية تشمل:

ـ ممارسة التمارين الرياضية تحت إشراف طبي

ـ تدريبات لتحسين التنفس

نصائح غذائية للحفاظ على الوزن الصحي.

دور التمارين الرياضية في تحسين التنفس

وعلى الرغم من أن التمارين قد تبدو صعبة لمرضى ضيق التنفس، إلا أن الدراسات تؤكد أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد على تحسين وظائف الرئة.

وغالبًا ما تشمل هذه البرامج:

ـ المشي المنتظم

ـ تمارين تقوية العضلات

ـ تدريبات التنفس

وتستمر هذه البرامج عادة لمدة ستة أسابيع مع زيادة تدريجية في شدة التمارين.

لقاحات مهمة لمرضى الرئة

وينصح الأطباء مرضى الانسداد الرئوي المزمن بالحصول على عدة لقاحات مهمة لحمايتهم من العدوى، أبرزها:

ـ لقاح الإنفلونزا السنوي

ـ لقاح المكورات الرئوية

ـ لقاح فيروس RSV التنفسي

إذ يمكن أن تشكل هذه العدوى خطورة كبيرة على مرضى الرئة المزمنة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وينبغي على مرضى الانسداد الرئوي المزمن التوجه للطبيب فورًا إذا ظهرت عليهم أعراض مثل:

زيادة مفاجئة في ضيق التنفس

زيادة السعال

زيادة البلغم أو تغير لونه

حيث قد تكون هذه العلامات مؤشرًا على عدوى في الرئة تحتاج إلى علاج سريع.