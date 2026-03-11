سماء الإمارات مُشتعلة .. الدفاع الجوي يعترض اعتداءات صاروخية ومسيرات إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت بعض مناطق المملكة.

وأكد المالكي اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية، وأضاف، بحسب ما نشره عبر منصة «إكس»، أنه تم اعتراض وتدمير ستة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير مسيّرتين في حفر الباطن.