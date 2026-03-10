ترامب: واشنطن ستتعامل بحزم مع أي محاولة لزرع ألغام في مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستتعامل بحزم وسرعة مع أي محاولة لزرع ألغام بحرية في مضيق هرمز.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، أن واشنطن ستستخدم التقنيات العسكرية وأنظمة الصواريخ نفسها التي استخدمت سابقاً ضد مهربي المخدرات لتعقب أي قارب أو سفينة تحاول تنفيذ مثل هذه العمليات، مؤكداً أن أي تحرك من هذا النوع سيواجه برد سريع وقوي.

وفي منشور آخر، كشف ترامب أن القوات الأميركية نفذت خلال الساعات الماضية ضربات استهدفت معدات بحرية مرتبطة بعمليات زرع الألغام، مشيراً إلى تدمير عشرة قوارب أو سفن غير نشطة كانت مخصّصة لهذا الغرض. وأضاف أن عمليات إضافية قد تتبع ذلك.

وجاءت تصريحات ترامب بعد تحذير وجهه إلى إيران من الإقدام على زرع ألغام في المضيق الحيوي الذي يعد أحد أهم ممرات الملاحة وإمدادات الطاقة في العالم.