بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

أكد عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، أنه عقب تحريك أسعار المحروقات عكفت المديرية على متابعة حركة البيع في منافذ بيع الخبز المدعم.



وقال نعيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نطمئن المواطن أن الخبز المدعم يستمر بيعه بـ 20 قرش للرغيف ولا تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم ".

وأكمل" هناك غرفة عمليات منعقدة في مديرية تموين القاهرة لمتابعة حالة الاسواق والتاكد من عدم تواجد أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار ".

ولفت عبد الباسط عبد النعيم :" مجموعات عمل منتشرة في المحافظة لمراقبة تداول كافة السلع التموينية او الحرة والتأكد من سير حركة البيع ".