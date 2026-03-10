قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ردد أفضل 200 دعاء تقضى حوائجك وتدرك بها ليلة القدر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

هاني حسين

أكد عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بالقاهرة، أنه عقب تحريك أسعار المحروقات عكفت المديرية على متابعة حركة البيع في منافذ بيع الخبز المدعم.


وقال نعيم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  نطمئن المواطن أن الخبز المدعم يستمر بيعه بـ 20 قرش للرغيف ولا تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم ".

وأكمل" هناك غرفة عمليات منعقدة في مديرية تموين القاهرة لمتابعة حالة الاسواق والتاكد من عدم تواجد أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار ".

ولفت عبد الباسط عبد النعيم :" مجموعات عمل منتشرة في المحافظة لمراقبة تداول كافة السلع التموينية او الحرة والتأكد من سير حركة البيع ". 

مصر الخبز التوين سعر الخبز الخبز المدعم

