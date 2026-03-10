التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعلم جيدا حجم الضغوط في العالم بالكامل وليست مصر.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الفترة المقبلة سيكون فيها عرض لـ الموازنة الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن زيادات في الأجور.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، من المواطنين أن يلتمسوا العذر للحكومة بسبب بعض القرارات، لتحمل جزء من المسئولية معها، وأن هذه الفترة ستكون استثنائية، وأن الجميع يتابع الأوضاع وما يحدث.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل بكثير من أي فترة ماضية، والنقد الأجنبي متوافر لتلبية كافة احتياجات الدولة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدين استهداف الدول العربية الشقيقة، ومحاولة إقحامها في هذه الحرب، موضحًا أن هناك استهدافًا غير مبرر لبعض الدول ومصر ترفض ذلك.



وأضاف رئيس الوزراء، أن حجم هذه المعركة وتداعياتها لا يستطيع أحد توقعها، وأن الحكومة كان لها اجتماعات سريعة وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة لعمل تقدير موقف لكل ساعة.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات تتم بشكل مستمر لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وأن هذه الحرب تسببت في اضطراب سلاسل إمداد الطاقة، وما يتعلق بها، وكان لها تأثير على السلع.

وأوضح أن سعر البرميل النفط كان بـ 68 دولارا لـ 84 دولارا، وبعد ذلك ارتفع لـ 93، وأنه وصل لـ 120 دولارا، وبعد ذلك انخفضت بعض الشيء، واليوم وصل لـ 93 دولارا.

ونوه بأن الدولة اتخذت بعض القرارات الخاصة بأسعار المواد البترولية، لاستمرار عجلة الإنتاج، وأن الدولة تتحمل جزءا كبيرا من الزيادة في أسعار الطاقة، وأن المواطن لا يتحمل الزيادة بالكامل.