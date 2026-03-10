قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: تشكيل لجنة أزمة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة الأحداث الجارية
وزير الخارجية: الحكومة تواصل جهودها لتأمين العالقين المصريين.. وتدعو لوقف الحرب
كأس العالم 2026 في موعده.. فيفا تحسم الجدل
لاريجاني مهددا ترمب: احذر أن تكون أنت من يختفي
مدبولي: حريصون على توافر مخزون من الطاقة يلبي احتياجات توليد الكهرباء
وزير الخارجية: توجيهات رئاسية لتقديم كل الدعم للمصريين في دول الصراع
التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل
بدر عبد العاطي: مصر حذرت مسبقًا من تمدد الصراع وتؤكد تضامنها مع الدول العربية
بعد زيادة الوقود.. أحمد موسى يطالب برقابة صارمة على الأسواق ومحاسبة المحتكرين
وزير السياحة: استقرار مصر وأمنها يأتي نتيجة للجهود الكبيرة للقيادة السياسية وحكمة إدارتها
مدبولي: زيادة أسعار الوقود استثنائية والحكومة تتحمل جزءا من التكلفة
الإمارات: حريق بمجمع الرويس الصناعي بعد استهداف بطائرة مسيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعلم جيدا حجم الضغوط في العالم بالكامل وليست مصر. 

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الفترة المقبلة سيكون فيها عرض لـ  الموازنة الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن زيادات في الأجور.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي،  من المواطنين أن يلتمسوا العذر للحكومة بسبب بعض القرارات،  لتحمل جزء من المسئولية معها، وأن هذه الفترة ستكون استثنائية، وأن الجميع يتابع الأوضاع وما يحدث.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل بكثير من أي فترة ماضية، والنقد الأجنبي متوافر لتلبية كافة احتياجات الدولة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تدين استهداف الدول العربية الشقيقة، ومحاولة إقحامها في هذه الحرب، موضحًا أن هناك استهدافًا غير مبرر لبعض الدول ومصر ترفض ذلك.


وأضاف رئيس الوزراء، أن حجم هذه المعركة وتداعياتها لا يستطيع أحد توقعها، وأن الحكومة كان لها اجتماعات سريعة وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة لعمل تقدير موقف لكل ساعة.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات تتم بشكل مستمر لمتابعة الموقف على مدار الساعة، وأن هذه الحرب تسببت في اضطراب سلاسل إمداد الطاقة، وما يتعلق بها، وكان لها تأثير على السلع.

وأوضح أن سعر البرميل النفط كان بـ 68 دولارا لـ 84 دولارا، وبعد ذلك ارتفع لـ 93، وأنه وصل لـ 120 دولارا، وبعد ذلك انخفضت بعض الشيء، واليوم وصل لـ 93 دولارا.

ونوه بأن الدولة اتخذت بعض القرارات الخاصة بأسعار المواد البترولية، لاستمرار عجلة الإنتاج، وأن الدولة تتحمل جزءا كبيرا من الزيادة في أسعار الطاقة، وأن المواطن لا يتحمل الزيادة بالكامل.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

ترشيحاتنا

بطاطس كروكيت

هنتسحر إيه النهاردة.. طعمية العدس وبطاطس كروكيت

الجلاش بالبسبوسة

طريقة عمل الجلاش بالبسبوسة في الفرن

الكوليسترول

نوع ياميش غير متوقع يخفض الكوليسترول بالدم

بالصور

يظهر في صمت.. 6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم
6 علامات قد تكشف ارتفاع الكوليسترول في الجسم

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم.. تناولها يوميًا تفيد صحتك

فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم
فاكهة رخيصة في الأسواق تحمي القلب وتنظم ضغط الدم

بشرى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية أبيض x أسود

\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود
\ بشرى تخطف الانظار بإطلالة رمضانية بـ الابيض x الاسود

طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة
الغريبة الدايبة في الفم.. طريقة عمل الغريبة للعيد مثل المحلات بخطوات سهلة

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد