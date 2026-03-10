وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن الإيرانيين يسابقون الزمن لامتلاك قنبلة نووية وكانوا يسابقون الزمن للحصول على قنبلة نووية وأخذ العالم رهينة.

وقال وزير الحرب الأمريكي في تصريحات له : إيران تقف وحدها وهي تتعرض لهزيمة نكراء و مهمتنا منع إيران بكل حزم من امتلاك سلاح نووي وكذلك هدفنا تدمير صواريخ إيران وبنيتها الصناعية العسكرية.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي: إيران تطلق صواريخ من المدارس والمستشفيات.

وتابع وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على إيران من خلال هيمنة جوية وتنفيذا لقرارات الرئيس.

وزاد: شهدنا أقل معدل لإطلاق صواريخ من إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة و الضربات اليوم على إيران ستكون الأشد

وختم وزير الحرب الأمريكي: سجلنا تراجعا في عدد عمليات إطلاق الصواريخ من إيران و نحن في وضعية قوية للغاية بالمقارنة مع الإيرانيين وإذا اتخذت إيران إجراء لوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز فستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى