بعد الزيادة الجديدة.. إزاي توفر استهلاك البنزين في عربيتك؟

يبحث سائقو السيارات عن أفضل الطرق لتوفير استهلاك السيارة للبنزين خاصة بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار البنزين ، لتخفيف الأعباء المالية عليهم .

أسعار البنزين الجديدة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً على النحو التالي:

بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر

بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر

بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر

السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر

يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات.

وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

ازاى توفر في استهلاك البنزين

ويقدم موقع صدى البلد بعض الإرشادات لتوفير استهلاك السيارة للبنزين، وهى كالتالى…

إيقاف المحرك



يجب التأكد من إيقاف محرك السيارة في الإشارات المرورية، حيث تستهلك السيارة المزيد من الوقود في حالة تكرار الفرملة وبدء السير من جديد.

أسلوب القيادة



يجب الحرص على الالتزام بالسرعة المطلوبة وتجنب القيادة بسرعة عالية على الطرق.

وزن السيارة



يجب تخفيف الأحمال من السيارة فكلما زاد وزن السيارة يزداد الضغط على المحرك مما يتسبب في زيادة استهلاك السيارة للوقود.

ضبط ضغط الإطارات



يجب الاهتمام بضغط الهواء في الإطارات لتقليل استهلاك السيارة للوقود، حيث يزداد معدل استهلاك الوقود في حالة انخفاض ضغط الهواء في الإطارات.



المشاوير القصيرة



الابتعاد عن المشاوير القصيرة التي يمكنك القيام بها سيرًا على الأقدام؛لأنها تستهلك كمية كبيرة من الوقود.

الالتزام بالصيانة الدورية



تأكد من الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية وخاصة الأجزاء التي تؤثر على استهلاك السيارة للوقود وضمان عملها بكفاءة