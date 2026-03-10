قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله يعلن استهداف مراكز إسرائيلية للمرة الأولى ويلتحم مع قوات متوغلة بالخيام
مهيب عبد الهادي يسخر من مدرب الأهلي: إيه اللي بيحصل ده يا توروب؟
لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟.. حديث نبوي يكشف السبب
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أحمد موسى: إسرائيل تبحث عن مخرج للخروج من حرب إيران
أفراس النهر تحت الماء.. ماذا ستشاهد في حديقة الحيوان بعد التطوير؟
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026
كيفية إحياء العشر الأواخر من رمضان.. اتبع هذه الخطوات
ناقد رياضي ينتقد لاعبي الأهلي: خسارة مستحقة وأداء كارثي
الحرب على إيران.. الكويت تعلن إسقاط 6 طائرات درون في أجواء البلاد
ألقيا حجارة على سيارات بطريق الإسكندرية الزراعي.. متهمان يواجهان هذه العقوبة
أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن نسيان صني 2026.. الشكل الجديد

نسيان صني 2026
نسيان صني 2026
صبري طلبه

تضم الأسواق العالمية مجموعة كبيرة من طرازات نيسان، ومنها الأيقونة الشهيرة نيسان صني، والتي تأتي عالميًا بتصميم "فيس ليفت"، مع باقة من التجهيزات، سواء من ناحية المظهر الخارجي أو الداخلي، أو التقنيات المستخدمة.

أبعاد نسيان صني 2026

تأتي نسيان صني 2026 بهيكل سيدان مدمج مع مصابيح حادة الشكل، وجنوط رياضية، ويبلغ طول السيارة نحو 4,495 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,740 ملم، أما الارتفاع فيبلغ نحو 1,912 ملم، كما تعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,618 ملم.

نسيان صني 2026

محرك نسيان صني 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين بسعة 1.6 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 118 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 149 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع CVT، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي، بينما يصل معدل استهلاك الوقود إلى نحو 19.1 كيلومتر لكل لتر، وهو معدل يجعلها ضمن السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود ضمن هذه الفئة.

تقنيات وتجهيزات نسيان صني 2026

تقدم السيارة مجموعة من التجهيزات التقنية وتشمل شاشة مخصصة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 7 بوصات، كما يدعم النظام ربط الهواتف الذكية من خلال تقنيتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتدعم السيارة كذلك تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات وتشغيل الوسائط الصوتية لاسلكيًا.

نسيان صني 2026

وزودت المقصورة بنظام صوتي يضم 6 مكبرات موزعة داخل السيارة، كما تأتي السيارة بنظام تكييف هواء يعمل بتحكم أوتوماتيكي، وتشمل التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، وهي تقنية أصبحت أكثر انتشارًا في السيارات الحديثة.

نسيان صني 2026

وتضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة منها وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، إضافة إلى نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تتوفر تقنيات أخرى مثل نظام التحكم الديناميكي في ثبات السيارة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

نسيان صني 2026

وتوفر السيارة تقنية اكتشاف الأجسام المتحركة، كما يتوفر نظام التحذير عند الرجوع للخلف ونظام مراقبة النقطة العمياء الذي يساعد على تقليل مخاطر الاصطدام أثناء تغيير المسار، تقنيات الكبح الذكي في حالات الطوارئ، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، أجهزة استشعار خلفية للمساعدة في الركن.

نيسان صني نسيان صني 2026 سعر نسيان صني 2026 أسعار نسيان صني 2026 مواصفات نسيان صني 2026 نسيان صني 2026 الشكل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

ترشيحاتنا

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

بالصور

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد