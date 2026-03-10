كل ما تريد معرفته عن نسيان صني 2026.. الشكل الجديد

تضم الأسواق العالمية مجموعة كبيرة من طرازات نيسان، ومنها الأيقونة الشهيرة نيسان صني، والتي تأتي عالميًا بتصميم "فيس ليفت"، مع باقة من التجهيزات، سواء من ناحية المظهر الخارجي أو الداخلي، أو التقنيات المستخدمة.

أبعاد نسيان صني 2026

تأتي نسيان صني 2026 بهيكل سيدان مدمج مع مصابيح حادة الشكل، وجنوط رياضية، ويبلغ طول السيارة نحو 4,495 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1,740 ملم، أما الارتفاع فيبلغ نحو 1,912 ملم، كما تعتمد السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,618 ملم.

محرك نسيان صني 2026

تعتمد السيارة على محرك بنزين بسعة 1.6 لتر مكون من أربع أسطوانات، ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 118 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 149 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار من نوع CVT، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي، بينما يصل معدل استهلاك الوقود إلى نحو 19.1 كيلومتر لكل لتر، وهو معدل يجعلها ضمن السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود ضمن هذه الفئة.

تقنيات وتجهيزات نسيان صني 2026

تقدم السيارة مجموعة من التجهيزات التقنية وتشمل شاشة مخصصة لنظام المعلومات والترفيه بقياس 7 بوصات، كما يدعم النظام ربط الهواتف الذكية من خلال تقنيتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتدعم السيارة كذلك تقنية البلوتوث لإجراء المكالمات وتشغيل الوسائط الصوتية لاسلكيًا.

وزودت المقصورة بنظام صوتي يضم 6 مكبرات موزعة داخل السيارة، كما تأتي السيارة بنظام تكييف هواء يعمل بتحكم أوتوماتيكي، وتشمل التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، وهي تقنية أصبحت أكثر انتشارًا في السيارات الحديثة.

وتضم السيارة مجموعة من أنظمة السلامة منها وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي، إضافة إلى نظام المكابح المانعة للانغلاق ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، كما تتوفر تقنيات أخرى مثل نظام التحكم الديناميكي في ثبات السيارة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

وتوفر السيارة تقنية اكتشاف الأجسام المتحركة، كما يتوفر نظام التحذير عند الرجوع للخلف ونظام مراقبة النقطة العمياء الذي يساعد على تقليل مخاطر الاصطدام أثناء تغيير المسار، تقنيات الكبح الذكي في حالات الطوارئ، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، أجهزة استشعار خلفية للمساعدة في الركن.