الغردقة.. ضبط 15 مخالفة إشغال بالطريق العام بالإنتر والممشى السياحي

نفذت رئاسة حي جنوب الغردقة حملة ميدانية مكثفة أسفرت عن ضبط ورفع 15 حالة إشغال طريق بمنطقتي الإنتر والممشى السياحي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع التعديات على الطريق العام، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري للمدينة.

وجاءت الحملة بتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث كلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، قسمي المتابعة الميدانية والإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بمراجعة التراخيص الخاصة بالمحال والأنشطة التجارية وضبط المخالفات بمنطقتي الإنتر والممشى السياحي.

وأسفرت أعمال المرور الميداني عن ضبط ورفع 15 مخالفة إشغال طريق، نتيجة قيام بعض أصحاب الكافيهات والمحال التجارية بتجاوز المساحات المخصصة لهم وافتراش الطريق العام بمساحات أكبر من المحددة برخصة الإشغال.

ووجه رئيس حي جنوب الغردقة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ورفع جميع الإشغالات المضبوطة، مع التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المحددة تجنبًا للمساءلة القانونية.

وأكد اللواء أحمد جبر استمرار الحملات والجولات الميدانية على مدار الساعة داخل نطاق الحي لضبط الشارع العام وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الغردقة باعتبارها إحدى أبرز المقاصد السياحية العالمية.