قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله يعلن استهداف مراكز إسرائيلية للمرة الأولى ويلتحم مع قوات متوغلة بالخيام
مهيب عبد الهادي يسخر من مدرب الأهلي: إيه اللي بيحصل ده يا توروب؟
لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟.. حديث نبوي يكشف السبب
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أحمد موسى: إسرائيل تبحث عن مخرج للخروج من حرب إيران
أفراس النهر تحت الماء.. ماذا ستشاهد في حديقة الحيوان بعد التطوير؟
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026
كيفية إحياء العشر الأواخر من رمضان.. اتبع هذه الخطوات
ناقد رياضي ينتقد لاعبي الأهلي: خسارة مستحقة وأداء كارثي
الحرب على إيران.. الكويت تعلن إسقاط 6 طائرات درون في أجواء البلاد
ألقيا حجارة على سيارات بطريق الإسكندرية الزراعي.. متهمان يواجهان هذه العقوبة
أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026 وأفضل الأعمال في ليالي القدر

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026 وأفضل الأعمال في ليالي القدر
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026 وأفضل الأعمال في ليالي القدر
عبد الفتاح تركي

دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026 وأفضل الأعمال في ليالي القدر .. مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 2026، يزداد حرص المسلمين في مختلف أنحاء العالم على تكثيف العبادات والطاعات، طلبًا لرضوان الله تعالى ورغبة في نيل المغفرة والرحمة، إذ تمثل هذه الأيام المباركة فرصة عظيمة للتقرب إلى الله من خلال الدعاء والذكر وقيام الليل والعمل الصالح.

وتعد العشر الأواخر من رمضان من أعظم أيام الشهر الكريم، إذ ينتظرها المسلمون كل عام لما تحمله من نفحات إيمانية عظيمة، خاصة أنها تتضمن ليلة القدر التي أخبر الله تعالى عنها في القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، وهو ما يجعل المسلمين يسعون إلى اغتنام هذه الأيام بالإكثار من الطاعات والدعاء.

واقرأ أيضًا:

العشر الأواخر من رمضان 2024

ويحرص الصائمون خلال هذه الفترة على البحث عن دعاء العشر الأواخر من رمضان وأفضل الأعمال المستحبة في هذه الليالي المباركة، أملاً في نيل الأجر والثواب العظيمين وتحقيق القرب من الله تعالى.

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان يتطلب الحرص على مجموعة من الأعمال الصالحة التي تزيد من الأجر والثواب، حيث ينصح العلماء بالإكثار من الطاعات والعبادات في هذه الأيام المباركة.

ومن بين الأعمال التي يُستحب للمسلم القيام بها خلال العشر الأواخر من رمضان صلة الرحم والبر بالوالدين والأقارب، والحرص على حسن الجوار والتعاون مع الناس في الخير، إضافة إلى التوسعة على الأهل والأصدقاء ومساعدة المحتاجين.

كما يُنصح بالإكثار من ذكر الله والاستغفار والدعاء، والحرص على الاعتكاف في المساجد لمن استطاع، إضافة إلى أداء صلاة التهجد بعد منتصف الليل، وهي من العبادات التي يحرص عليها كثير من المسلمين خلال هذه الليالي المباركة.

الصلاة في العشر الأواخر من رمضان

ويؤكد العلماء أن هذه الأعمال تعد من أفضل الوسائل التي تساعد المسلم على نيل رحمة الله ومغفرته، خاصة في الليالي الوترية من العشر الأواخر التي يرجى فيها أن تكون ليلة القدر.

مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2026

تبدأ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 2026 مع غروب يوم الإثنين 9 مارس 2026، حيث تكون أولى ليالي هذه الأيام المباركة هي ليلة 21 رمضان.

ويحرص المسلمون منذ بداية هذه الليالي على زيادة العبادات والطاعات مع أذان المغرب، استعدادًا لاغتنام الليالي الوترية التي تحمل فضلًا كبيرًا في هذا الشهر الكريم.

العشر الأواخر من رمضان 2024

وتأتي الليالي الوترية في رمضان 2026 على النحو الآتي:

ليلة 21 رمضان.

ليلة 23 رمضان.

ليلة 25 رمضان.

ليلة 27 رمضان.

ليلة 29 رمضان.

وتعد هذه الليالي من أكثر الأيام التي يحرص المسلمون على إحيائها بالقيام والدعاء وقراءة القرآن، أملًا في إدراك ليلة القدر التي تحمل أجرًا عظيمًا يفوق عبادة ألف شهر.

دعاء ليلة القدر المستحب

من الأدعية المأثورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر الدعاء الذي نقلته السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث سألت النبي عن أفضل دعاء يقال في ليلة القدر فقال.

«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

ويستحب للمسلم في هذه الليالي المباركة أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، وأن يسأل الله المغفرة والرحمة والرزق والعتق من النار، مع الحرص على حضور القلب والخشوع أثناء الدعاء.

صلاة التسابيح في العشر الأواخر من رمضان

كما يفضل الإكثار من التسبيح والاستغفار وطلب الخير في الدنيا والآخرة، حيث تمثل هذه الليالي فرصة عظيمة لطلب الرحمة والمغفرة وتحقيق الأمنيات الصادقة.

أدعية العشر الأواخر من رمضان

يحرص المسلمون في العشر الأواخر من رمضان على ترديد العديد من الأدعية التي تعبر عن التضرع إلى الله وطلب الرحمة والمغفرة، ومن بين الأدعية التي يستحب قولها في هذه الأيام المباركة ما يأتي:

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا ونسألك الخير عاجله وآجله.

يا من أنزلت القرآن في ليلة القدر اجعلنا من المقبولين وارزقنا عفوك ورضاك.

اللهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تغفر ذنوبهم وترفع درجاتهم.

اللهم ارزقنا فضل قيام ليلة القدر وسهل أمورنا من العسر إلى اليسر وتقبل أعمالنا.

كما يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من الأدعية الصادقة التي تخرج من القلب، وأن يكثر من الصلاة والصدقة وذكر الله تعالى، لما في ذلك من فضل عظيم وثواب كبير.

الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان

فضل اغتنام العشر الأواخر من رمضان

تمثل العشر الأواخر من شهر رمضان فرصة عظيمة للمسلمين لزيادة القرب من الله تعالى، إذ يسعى المؤمن في هذه الأيام إلى تصفية قلبه وتجديد علاقته بربه من خلال الطاعات والعبادات المختلفة.

كما تساعد هذه الأيام المباركة على إعادة ترتيب أولويات الحياة اليومية، وتذكر المسلم بقيمة الصبر والطاعة والعمل الصالح، إضافة إلى تعزيز روح الإيمان والتقوى في النفوس.

وتبقى هذه الليالي المباركة من أعظم الأوقات التي ينتظرها المسلمون كل عام، حيث تمثل فرصة لا تعوض لنيل الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وهو ما يدفع الكثيرين إلى الاجتهاد في العبادة والدعاء حتى آخر لحظة من شهر رمضان الكريم.

العشر الأواخر من رمضان دعاء العشر الأواخر من رمضان أدعية العشر الأواخر من رمضان 2026 دعاء ليلة القدر مكتوب أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026 الليالي الوترية في رمضان 2026 دعاء ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو أعمال ليلة القدر في رمضان أفضل الأدعية في رمضان فضل العشر الأواخر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

ترشيحاتنا

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي: شاركت في تنفيذ ضربات ضد العدو أثناء خدمتي على طائرة ميج-19

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي يكشف كواليس التعامل مع 12 طائرة ميراج إسرائيلية

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي، طيار مقاتلات ميج-19

اللواء طيار عبد الرحيم صدقي يروي تفاصيل مواجهة مقاتلات الميراج الإسرائيلية في سماء سيناء

بالصور

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد