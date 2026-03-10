دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026 وأفضل الأعمال في ليالي القدر .. مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 2026، يزداد حرص المسلمين في مختلف أنحاء العالم على تكثيف العبادات والطاعات، طلبًا لرضوان الله تعالى ورغبة في نيل المغفرة والرحمة، إذ تمثل هذه الأيام المباركة فرصة عظيمة للتقرب إلى الله من خلال الدعاء والذكر وقيام الليل والعمل الصالح.

وتعد العشر الأواخر من رمضان من أعظم أيام الشهر الكريم، إذ ينتظرها المسلمون كل عام لما تحمله من نفحات إيمانية عظيمة، خاصة أنها تتضمن ليلة القدر التي أخبر الله تعالى عنها في القرآن الكريم بأنها خير من ألف شهر، وهو ما يجعل المسلمين يسعون إلى اغتنام هذه الأيام بالإكثار من الطاعات والدعاء.

ويحرص الصائمون خلال هذه الفترة على البحث عن دعاء العشر الأواخر من رمضان وأفضل الأعمال المستحبة في هذه الليالي المباركة، أملاً في نيل الأجر والثواب العظيمين وتحقيق القرب من الله تعالى.

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن إحياء ليالي العشر الأواخر من رمضان يتطلب الحرص على مجموعة من الأعمال الصالحة التي تزيد من الأجر والثواب، حيث ينصح العلماء بالإكثار من الطاعات والعبادات في هذه الأيام المباركة.

ومن بين الأعمال التي يُستحب للمسلم القيام بها خلال العشر الأواخر من رمضان صلة الرحم والبر بالوالدين والأقارب، والحرص على حسن الجوار والتعاون مع الناس في الخير، إضافة إلى التوسعة على الأهل والأصدقاء ومساعدة المحتاجين.

كما يُنصح بالإكثار من ذكر الله والاستغفار والدعاء، والحرص على الاعتكاف في المساجد لمن استطاع، إضافة إلى أداء صلاة التهجد بعد منتصف الليل، وهي من العبادات التي يحرص عليها كثير من المسلمين خلال هذه الليالي المباركة.

ويؤكد العلماء أن هذه الأعمال تعد من أفضل الوسائل التي تساعد المسلم على نيل رحمة الله ومغفرته، خاصة في الليالي الوترية من العشر الأواخر التي يرجى فيها أن تكون ليلة القدر.

مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2026

تبدأ العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعام 2026 مع غروب يوم الإثنين 9 مارس 2026، حيث تكون أولى ليالي هذه الأيام المباركة هي ليلة 21 رمضان.

ويحرص المسلمون منذ بداية هذه الليالي على زيادة العبادات والطاعات مع أذان المغرب، استعدادًا لاغتنام الليالي الوترية التي تحمل فضلًا كبيرًا في هذا الشهر الكريم.

وتأتي الليالي الوترية في رمضان 2026 على النحو الآتي:

ليلة 21 رمضان.

ليلة 23 رمضان.

ليلة 25 رمضان.

ليلة 27 رمضان.

ليلة 29 رمضان.

وتعد هذه الليالي من أكثر الأيام التي يحرص المسلمون على إحيائها بالقيام والدعاء وقراءة القرآن، أملًا في إدراك ليلة القدر التي تحمل أجرًا عظيمًا يفوق عبادة ألف شهر.

دعاء ليلة القدر المستحب

من الأدعية المأثورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر الدعاء الذي نقلته السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث سألت النبي عن أفضل دعاء يقال في ليلة القدر فقال.

«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

ويستحب للمسلم في هذه الليالي المباركة أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تعالى، وأن يسأل الله المغفرة والرحمة والرزق والعتق من النار، مع الحرص على حضور القلب والخشوع أثناء الدعاء.

كما يفضل الإكثار من التسبيح والاستغفار وطلب الخير في الدنيا والآخرة، حيث تمثل هذه الليالي فرصة عظيمة لطلب الرحمة والمغفرة وتحقيق الأمنيات الصادقة.

أدعية العشر الأواخر من رمضان

يحرص المسلمون في العشر الأواخر من رمضان على ترديد العديد من الأدعية التي تعبر عن التضرع إلى الله وطلب الرحمة والمغفرة، ومن بين الأدعية التي يستحب قولها في هذه الأيام المباركة ما يأتي:

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا ونسألك الخير عاجله وآجله.

يا من أنزلت القرآن في ليلة القدر اجعلنا من المقبولين وارزقنا عفوك ورضاك.

اللهم اجعلنا في هذه الليالي من الذين تغفر ذنوبهم وترفع درجاتهم.

اللهم ارزقنا فضل قيام ليلة القدر وسهل أمورنا من العسر إلى اليسر وتقبل أعمالنا.

كما يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء من الأدعية الصادقة التي تخرج من القلب، وأن يكثر من الصلاة والصدقة وذكر الله تعالى، لما في ذلك من فضل عظيم وثواب كبير.

فضل اغتنام العشر الأواخر من رمضان

تمثل العشر الأواخر من شهر رمضان فرصة عظيمة للمسلمين لزيادة القرب من الله تعالى، إذ يسعى المؤمن في هذه الأيام إلى تصفية قلبه وتجديد علاقته بربه من خلال الطاعات والعبادات المختلفة.

كما تساعد هذه الأيام المباركة على إعادة ترتيب أولويات الحياة اليومية، وتذكر المسلم بقيمة الصبر والطاعة والعمل الصالح، إضافة إلى تعزيز روح الإيمان والتقوى في النفوس.

وتبقى هذه الليالي المباركة من أعظم الأوقات التي ينتظرها المسلمون كل عام، حيث تمثل فرصة لا تعوض لنيل الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وهو ما يدفع الكثيرين إلى الاجتهاد في العبادة والدعاء حتى آخر لحظة من شهر رمضان الكريم.