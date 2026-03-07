بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

نظمت القوات البحرية، ندوة دينية، لعدد من ضباط وضباط صف وجنود القوات البحرية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف؛ في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية لدى مقاتليها، وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وخلال الندوة، ألقى وزير الأوقاف، كلمة، قدم خلالها التهنئة للحضور؛ بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكداً أهمية الفهم الصحيح للشرائع السماوية لمجابهة التعصب الدينى والأفكار المتطرفة.

وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به رجال القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدراته، مشددا على أن تماسك مؤسسات الدولة ووعي أبنائها؛ يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات والأفكار الهدامة.

من جهته، أشاد الفريق محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية، بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة؛ بما يدعم وحدة المجتمع، مؤكداً أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التوعوية التي تسهم في رفع الوعي لدى مقاتلي القوات المسلحة، وترسيخ القيم الدينية والوطنية لديهم.

وفي ختام الندوة، أدار الدكتور أسامة الأزهري حوارًا؛ للرد على عدد من أسئلة الحضور واستفساراتهم حول مختلف القضايا الدينية، بما يعزز الفهم الصحيح لقيم وتعاليم الدين.