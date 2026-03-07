قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
رفضت الضرة.. زوج يشغل النار في زوجتة بالاسماعيلية
الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر
أخبار البلد

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
القوات البحرية تنظم ندوة دينية بحضور وزير الأوقاف بالتزامن مع شهر رمضان
محمد إبراهيم

نظمت القوات البحرية، ندوة دينية، لعدد من ضباط وضباط صف وجنود القوات البحرية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف؛ في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم والمبادئ الأخلاقية لدى مقاتليها، وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وخلال الندوة، ألقى وزير الأوقاف، كلمة، قدم خلالها التهنئة للحضور؛ بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكداً أهمية الفهم الصحيح للشرائع السماوية لمجابهة التعصب الدينى والأفكار المتطرفة.

وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به رجال القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدراته، مشددا على أن تماسك مؤسسات الدولة ووعي أبنائها؛ يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات والأفكار الهدامة.

من جهته، أشاد الفريق محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية، بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة؛ بما يدعم وحدة المجتمع، مؤكداً أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات التوعوية التي تسهم في رفع الوعي لدى مقاتلي القوات المسلحة، وترسيخ القيم الدينية والوطنية لديهم.

وفي ختام الندوة، أدار الدكتور أسامة الأزهري حوارًا؛ للرد على عدد من أسئلة الحضور واستفساراتهم حول مختلف القضايا الدينية، بما يعزز الفهم الصحيح لقيم وتعاليم الدين.

القوات البحرية وزير الأوقاف شهر رمضان القوات المسلحة أسامة الأزهري

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

جيش الاحتلال

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس بعد هجوم صاروخي إيراني

عمرو الليثي

عمرو الليثي يجبر بخاطر عاملين بمحل " ميكانيكي سيارات " ويهديهم جائزة مالية

عمرو الليثي

قصة نجاح بطلها ابن بني سويف .. مدحت من عامل بمصنع رخام إلى مصدر لأوروبا

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر

قلة النوم في رمضان تهدد صحتك.. كيف يؤثر السهر على الدماغ والقلب والمناعة؟

تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار
حقيقة تسبب التمر في رفع سكر الدم عند تناوله بعد الإفطار

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

