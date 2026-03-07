3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا، إضافة إلى عدد الأيام الإجازة، باعتبارها واحدة من أهم العطلات الرسمية التي ينتظرها الكثير في مختلف القطاعات لقضاء وقت مع الأسرة.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 2026

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال يوم الأربعاء الموافق 28 من رمضان 1447هـ الموافق 18 مارس 2026، لإعلان أول أيام العيد، من خلال اللجان المنتشرة في شتى أنحاء الجمهورية.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 35 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (30 - 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (11 - 42 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1447هـ فلكياً يوم الرؤية.

أول أيام عيد الفطر فلكيًا

ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن غرة شهر شوال 1447 هـ ستوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026، ليكون هذا التاريخ هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بحسب الحسابات الفلكية.

موعد صلاة عيد الفطر 2026

من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة السادسة وأربع وعشرين دقيقة صباح يوم الجمعة 20 مارس 2026، وذلك وفقًا للحسابات المحلية لمواقيت الصلاة.

وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة إلى أخرى بفروق زمنية بسيطة، تبعًا للموقع الجغرافي لكل مدينة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2026

بحسب الأجندة الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ رئاسة الجمهورية المصرية، تمتد إجازة عيد الفطر 2026 لمدة 3 أيام، من الجمعة 20 مارس حتى الأحد 22 مارس 2026، مع إصدار القرار النهائي المنظم للإجازة من مجلس الوزراء قبل حلول العيد بأيام.

الإجازات الرسمية في 2026

- عيد شم النسيم: يوم الإثنين 13 أبريل 2026.

- عيد تحرير سيناء: يوم السبت 25 أبريل 2026.

- عيد العمال: يوم الجمعة 1 مايو 2026.

- وقفة عيد الأضحى المبارك: يوم الثلاثاء 26 مايو 2026.

- عيد الأضحى المبارك: من يوم الأربعاء 27 مايو إلى يوم الجمعة 29 مايو 2026.

- رأس السنة الهجرية: يوم الأربعاء 17 يونيو 2026.

- ذكرى ثورة 30 يونيو: يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

- ذكرى ثورة 23 يوليو: يوم الخميس 23 يوليو 2026.

- المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

- عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973: يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.