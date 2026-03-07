قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إيرانيون: نستعد لمهاجمة أهداف أمريكية جديدة
عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين
أسعار اللحوم في مصر اليوم 7 مارس 2026 وكم سجل الفلتو
ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية للغاية اليوم
ترامب: ضربنا 42 سفينة حربية إيرانية خلال 3 أيام
700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن
مدبولي: الدولة لا تبني مجرد جدران بل تشيد مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تُلبي مطالب المواطنين
وفد الزراعة يزور الإسماعيلية لمتابعة المكافحة الحيوية وتعزيز العمل الحقلي
القوات الإسرائيلية تفشل في العثور على رفات الطيار المفقود في لبنان منذ 40 عاما
الحرس الثوري: هاجمنا ناقلة نفط مملوكة للولايات المتحدة في مضيق هرمز
بسبب الأجرة| سائق تو توك يعتدي على ربة منزل ويقذف منزلها بالحجارة
تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن

النيران في منطقة السفارة الأمريكية في الكويت في وقت سابق
النيران في منطقة السفارة الأمريكية في الكويت في وقت سابق
محمد على

أعلن الحرس الوطني الكويتي إسقاط طائرة مسيّرة في أحد المواقع التي يتولى مسئولية حمايتها، في إطار مهامه الوطنية الداعمة لمنظومة الدفاع والأمن في الكويت.

وأوضح الحرس الوطني أن العملية جاءت ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية، مؤكدًا أن قواته تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات العسكرية والأمنية في الدولة للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

وأشار البيان إلى أن الحرس الوطني يؤدي دورًا مساندًا في دعم المنظومة الدفاعية، من خلال التعاون مع الجيش الكويتي ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام، بما يعزز الجاهزية الوطنية في مواجهة أي طارئ.

وأكد أن هذا التنسيق يهدف إلى رفع مستوى الاستعداد الأمني وتوفير الحماية للمرافق الحيوية، خصوصًا في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

ودعا الحرس الوطني المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

وشدد على أن قواته، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد.

وأكد الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية وضمان استقرار الدولة ومصالحها الحيوية.فيها لوزارة الدفاع.

كما أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار وناشدت المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي، اعترضت ودمرت 86 صاروخًا و148 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الايراني الغاشم الذي استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أنها تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة، وتعتز بهذه الكفاءة العملياتية المستمرة لحماية المملكة؛ إذ إنّ الأداء المشرف الذي يسطره هؤلاء الرجال يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء المملكة مصونةٌ بعون الله.

فيما ذكر الأردن أن إيران استهدفت مواقع في المملكة بشكل مباشر، حيث أطلقت 119 صاروخاً وطائرة مسيرة في الأسبوع الذي أعقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي أشعلت حرباً إقليمية.

وصرح المتحدث باسم الجيش الأردني العميد مصطفى حياري، في مؤتمر صحفي، بأنه تم اعتراض 108 من المقذوفات.

وقال: "كانت هذه الصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف منشآت حيوية داخل الأردن ولم تكن تمر عبر أراضينا".

كما سبق وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن أنظمة الدفاع الجوي تصدَّت، اليوم السبت، لتهديد صاروخي وطائرات مُسيَّرة من إيران، في الوقت الذي سُمِع فيه دوي انفجارات في أبوظبي.

وأعلنت السلطات في مطار دبي الدولي استئناف العمليات جزئياً بدءاً من اليوم، بعد تعليق العمليات بشكل مؤقت صباح اليوم، السبت.

وأعلن المطار، في بيان عبر «إكس»: «استأنفنا العمليات جزئياً اعتباراً من اليوم 7 مارس مع تشغيل بعض الرحلات من مطار دبي الدولي (دبي وورلد سنترال- آل مكتوم الدولي)». 

وأضاف المطار متوجِّهاً إلى المسافرين: «نحثُّكم على عدم التوجُّه إلى المطار ما لم تتواصل معكم شركة الطيران الخاصة بكم لتأكيد رحلتكم؛ حيث قد تستمر الجداول في التغيير»، وذلك بعدما أفادت حكومة دبي في وقت سابق بأنَّه تمَّ التعامل «مع حادث محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية».

الحرس الوطني الكويتي إسقاط طائرة مسيّرة الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ترشيحاتنا

اتحاد الطائرة

اليوم.. الجولة الثانية من الدور النهائي للدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

أليجري

أليجري يحسم الجدل حول مستقبله مع ميلان بعد ارتباطه بريال مدريد

الكرة النسائية

نهائي كأس مصر لكرة القدم النسائية 8 مايو

بالصور

تطورات درامية قوية فى الحلقة 17 من «على قد الحب»

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد