الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن

أعلن الحرس الوطني الكويتي إسقاط طائرة مسيّرة في أحد المواقع التي يتولى مسئولية حمايتها، في إطار مهامه الوطنية الداعمة لمنظومة الدفاع والأمن في الكويت.

وأوضح الحرس الوطني أن العملية جاءت ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية، مؤكدًا أن قواته تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات العسكرية والأمنية في الدولة للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

وأشار البيان إلى أن الحرس الوطني يؤدي دورًا مساندًا في دعم المنظومة الدفاعية، من خلال التعاون مع الجيش الكويتي ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام، بما يعزز الجاهزية الوطنية في مواجهة أي طارئ.

وأكد أن هذا التنسيق يهدف إلى رفع مستوى الاستعداد الأمني وتوفير الحماية للمرافق الحيوية، خصوصًا في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

ودعا الحرس الوطني المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة.

وشدد على أن قواته، بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية، على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن البلاد.

وأكد الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية وضمان استقرار الدولة ومصالحها الحيوية.فيها لوزارة الدفاع.

كما أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار وناشدت المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي، اعترضت ودمرت 86 صاروخًا و148 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الايراني الغاشم الذي استهدفت مملكة البحرين.

وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أنها تفخر بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة، وتعتز بهذه الكفاءة العملياتية المستمرة لحماية المملكة؛ إذ إنّ الأداء المشرف الذي يسطره هؤلاء الرجال يبعث على طمأنينة وثقة راسخة بأن سماء المملكة مصونةٌ بعون الله.

فيما ذكر الأردن أن إيران استهدفت مواقع في المملكة بشكل مباشر، حيث أطلقت 119 صاروخاً وطائرة مسيرة في الأسبوع الذي أعقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي أشعلت حرباً إقليمية.

وصرح المتحدث باسم الجيش الأردني العميد مصطفى حياري، في مؤتمر صحفي، بأنه تم اعتراض 108 من المقذوفات.

وقال: "كانت هذه الصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف منشآت حيوية داخل الأردن ولم تكن تمر عبر أراضينا".

كما سبق وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن أنظمة الدفاع الجوي تصدَّت، اليوم السبت، لتهديد صاروخي وطائرات مُسيَّرة من إيران، في الوقت الذي سُمِع فيه دوي انفجارات في أبوظبي.

وأعلنت السلطات في مطار دبي الدولي استئناف العمليات جزئياً بدءاً من اليوم، بعد تعليق العمليات بشكل مؤقت صباح اليوم، السبت.

وأعلن المطار، في بيان عبر «إكس»: «استأنفنا العمليات جزئياً اعتباراً من اليوم 7 مارس مع تشغيل بعض الرحلات من مطار دبي الدولي (دبي وورلد سنترال- آل مكتوم الدولي)».

وأضاف المطار متوجِّهاً إلى المسافرين: «نحثُّكم على عدم التوجُّه إلى المطار ما لم تتواصل معكم شركة الطيران الخاصة بكم لتأكيد رحلتكم؛ حيث قد تستمر الجداول في التغيير»، وذلك بعدما أفادت حكومة دبي في وقت سابق بأنَّه تمَّ التعامل «مع حادث محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية».