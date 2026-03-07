قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة
صلاة الضحى.. اعرف وقتها وكيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

كويكب
كويكب
أمينة الدسوقي

أثار الكويكب 2024 YR4، المعروف بلقب "كويكب المدينة"، اهتماما واسعا في الأوساط العلمية بعد أن أشارت حسابات فلكية سابقة إلى احتمال اصطدامه بالقمر في عام 2032 غير أن بيانات رصد حديثة قلبت التوقعات السابقة، وكشفت أن هذا السيناريو لم يعد مرجحاً كما كان يعتقد.

وجاء هذا التغيير بعد تحليل معلومات أكثر دقة جمعها العلماء باستخدام James Webb Space Telescope، ما سمح بإعادة حساب مدار الكويكب وتحديد مساره المستقبلي بدرجة أعلى من الدقة.

نهاية سيناريو الاصطدام

أظهرت التحليلات الفلكية الجديدة أن الكويكب 2024 YR4 لن يصطدم بالقمر كما كانت التوقعات تشير سابقاً، منهياً بذلك حالة من الترقب العلمي استمرت منذ عام 2025.

فبعد أن أثار الجرم السماوي مخاوف أولية بسبب احتمال اقترابه الخطير من الأرض، أكدت الحسابات المدارية المحدثة أنه سيمر بالقرب من القمر في عام 2032 دون أن يحدث أي اصطدام.

كويكب بحجم “مدينة صغيرة”

يبلغ قطر الكويكب نحو 60 متراً، أي ما يعادل تقريباً عرض حوض سباحة أولمبي وقد لفت أنظار العلماء عندما أظهرت التقديرات الأولى احتمال اصطدامه بالأرض، قبل أن تؤدي الحسابات المدارية الأكثر دقة إلى استبعاد هذا الاحتمال بالكامل.

لاحقا، أشارت توقعات أخرى إلى احتمال بنسبة 4.3% لاصطدامه بالقمر في عام 2032، وهو ما أثار حماس الباحثين، إذ كان من الممكن أن يتيح فرصة نادرة لمراقبة اصطدام كوني كبير بشكل مباشر.

رصد مفاجئ قبل الموعد المتوقع

اعتمد علماء من ناسا، وتحديداً من مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض، على بيانات رصد جديدة جمعها تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

وخلال نافذة زمنية قصيرة بين 18 و26 فبراير، تمكن العلماء من رصد الكويكب رغم أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى صعوبة رؤيته مجدداً قبل عام 2028.

وقد سمحت هذه الملاحظات بتحسين حساب مسار الكويكب بدقة كبيرة.

أقرب اقتراب من القمر

تشير الحسابات الجديدة إلى أن الكويكب سيمر قرب القمر في 22 ديسمبر 2032 على مسافة تقارب 21 ألف كيلومتر، مع هامش خطأ لا يتجاوز 700 كيلومتر.

كما توصل الفلكيان Sam Dean وDerek Lam، بشكل مستقل، إلى تقديرات مشابهة بعد تحليل بيانات رصد قديمة تعود إلى عام 2016، أي قبل اكتشاف الكويكب رسمياً في ديسمبر 2024.

خيبة أمل علمية رغم الارتياح

ورغم أن النتيجة الجديدة تبعث على الاطمئنان من ناحية السلامة الكونية، فإنها حملت في الوقت نفسه قدراً من خيبة الأمل لبعض العلماء.

فلو اصطدم الكويكب بالقمر، لكان ذلك حدثاً علمياً استثنائياً، إذ كان من الممكن رؤية وميض الاصطدام من الأرض وربما تشكل فوهة يصل قطرها إلى كيلومتر واحد على سطح القمر.

كما قدر العلماء أن طاقة الاصطدام المحتملة كانت ستعادل نحو 6 ملايين طن من مادة تي إن تي، مع احتمال تطاير حطام قمري قد يظهر من الأرض على شكل زخات شهب تستمر لعدة أيام.

نجاح لأنظمة الدفاع الكوكبي

مع ذلك، يرى الباحثون أن القصة تحمل جانباً إيجابياً مهماً فنجاح العلماء في اكتشاف الكويكب مبكراً وتتبع مداره بدقة يعكس فعالية أنظمة الدفاع الكوكبي الدولية.

ويؤكد الخبراء أن هذه الأنظمة صُممت لرصد الأجسام القريبة من الأرض في وقت مبكر، بما يمنح البشرية فرصة كافية لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ما ظهر تهديد حقيقي في المستقبل.

كويكب المدينة الكويكب 2024 YR4 الجرم السماوي ناسا تلسكوب جيمس ويب الفضائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 7-3-2026

ترشيحاتنا

البطاطس

بإجمالي 411 ألف طن.. الزراعة: فحص 290 ألف طن بطاطس مُعدة للتصدير خلال فبراير

مدبولي

الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والنقل والبترول والاتصالات

الشكاوى الحكومية

الشكاوى الحكومية تتلقى استغاثة في مجالات الإسكان والأمن وضبط الأسعار

بالصور

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية
مرسيدس الكهربائية

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

بشرى
بشرى
بشرى

انتبه لما تأكله.. أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد في الجسم وتزيد خطر الإصابة بالأنيميا

علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد
علامات نقص الحديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد